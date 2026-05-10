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De Jong: "Este año hemos sido claramente los mejores"

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El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong aseguró tras la victoria ante el Real Madrid (2-0) en el Spotify Camp Nou, que certificó matemáticamente el título de LaLiga EA Sports 2025/26, que el conjunto blaugrana ha sido "claramente el mejor de España" esta temporada y elogió además la gestión del técnico Hansi Flick.

"Todos los títulos son especiales, este más porque la ganas contra el Madrid en casa. Ahora, a disfrutarlo con la gente", señaló el internacional neerlandés en declaraciones a Movistar+ recogidas por Europa Press.

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De Jong destacó también la influencia del entrenador Hansi Flick en el rendimiento del equipo durante la temporada. "Es muy importante, tiene las ideas muy claras, dentro de eso hay mucha libertad para los jugadores y así podemos demostrar la calidad que tenemos", afirmó.

Además, el mediocentro azulgrana reivindicó el valor del campeonato liguero y admitió que la Liga de Campeones seguirá siendo uno de los grandes objetivos del club. "Cada título que ganas hay que celebrarlo por todo lo largo, más una liga que es una competición de todo el año", valoró.

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Creo que este año hemos sido claramente los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad", finalizó el neerlandés, que entró de refresco en la segunda parte para apuntalar el centro del campo blaugrana.

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