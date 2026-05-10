Albares confirma que el activista Saif Abukeshek de la flotilla a Gaza "vuela ya libre hacia España"

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha confirmado este domingo que el activista español de origen palestino Saif Abukeshek "vuela ya libre hacia España", detenido desde que Israel abordara la semana pasada la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria destino a la Franja de Gaza en la que participaba.

"Nuestro compatriota Saif Abukeshek vuela ya libre hacia España, donde se reunirá con su familia y seres queridos en las próximas horas", ha informado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Albares ha agradecido la "labor" de la Embajada de España en Israel, la Embajada de España en Grecia y el equipo del Ministerio que dirige. "Proteger a los españoles es la prioridad absoluta", ha recalcado el ministro en su comunicado.

A primera hora de este domingo, el Gobierno de Israel ha confirmado la deportación de Abukeshek y del brasileño Thiago Ávila, ambos retenidos durante el abordaje la semana pasada de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

PUBLICIDAD

"Tras la finalización de su investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abukeshek y Thiago Ávila, de la flotilla de provocación, han sido deportados hoy de Israel", ha anunciado el Ministerio de Exteriores hebreo en una escueta publicación de redes sociales en la que ha asegurado que el "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

El Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, ha condenado "todo el proceso como una violación flagrante del Derecho Internacional" tras haber recibido notificación de que los dos activistas "han sido puestos en libertad y deportados, y ya no se encuentran bajo custodia israelí".

PUBLICIDAD

"Desde su secuestro en aguas internacionales hasta su detención ilegal en aislamiento total y los malos tratos a los que fueron sometidos, las acciones de las autoridades israelíes constituyeron un ataque punitivo contra una misión puramente civil", ha denunciado en un comunicado en el que ha incidido en que "el uso de la detención y el interrogatorio contra activistas y defensores de los Derechos Humanos es un intento inaceptable de reprimir la solidaridad mundial con los palestinos de Gaza".