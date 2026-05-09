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Israel anuncia a España que liberará al activista Saif Abukeshek "en las próximas horas"

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Madrid, 9 may (EFE).- Israel ha comunicado al consulado de España en Tel Aviv que liberará "en las próximas horas" al activista hispanopalestino Saif Abukeshek, anunció este sábado el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El responsable de la diplomacia española ha explicado en un mensaje de audio remitido a EFE por el Ministerio que, tras su liberación, Saif Abukeshek, detenido durante el abordaje militar a una flotilla con ayuda que se dirigía a Gaza, será deportado desde Israel a través de paso de Taba en Egipto.

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Albares ha asegurado que el Ministerio está trabajando intensamente para que, en el momento en el que se produzca su salida del territorio israelí, el activista hispanopalestino regrese a España con su familia "lo antes posible". EFE

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