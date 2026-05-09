La Comunidad atribuye al Gobierno mexicano "presiones claras" que forzaron la cancelación del viaje de Ayuso

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha tribuido este viernes al Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, una serie de "presiones claras" que han terminado por provocar la cancelación de lo que restaba de viaje institucional a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el país norteamericano y su ausencia en los Premios Platino.

"Las presiones han sido claras", ha aseverado Albert a los medios de comunicación desde Leganés, donde ha afirmado que hasta el día anterior a la celebración de los galardones la organización mantenía prevista en su escaleta la participación de Ayuso en el acto.

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De acuerdo con la consejera madrileña, los empresarios y promotores culturales "se ven sometidos al miedo" en contextos "donde no prima la libertad", y ha acusado al Gobierno mexicano de "cercenar" la capacidad de Ayuso para promocionar el turismo, el cine iberoamericano y las relaciones económicas entre México y Madrid.

Por otro lado, frente a las críticas de la oposición madrileña, que consideran que el viaje tuvo un carácter político y no institucional, Albert ha reivindicado el contenido económico de la visita a México y ha detallado que la delegación autonómica visitó tres estados mexicanos y tuvo reuniones económicas.

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En estas citas se trataron asuntos relacionados con inversiones y turismo y, de hecho, han servido para que la compañía Alsea haya confirmado una inversión de 77 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Según Albert, este tipo de viajes permite trasladar una "seguridad jurídica y confianza" a potenciales inversores.

La presidenta madrileña decidió anoche "suspender la tercera parte del viaje" a México y volver a Madrid ante el "clima de boicot" del que acusó a Sheinbuam y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano". Fuentes regionales acusaron a la mexicana de "boicotear" la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía Ayuso, que finalmente decidió no hacerlo "para no perjudicar a los empresarios".

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