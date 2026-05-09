Militares norcoreanos desfilaron por primera vez en la plaza Roja junto a soldados rusos

Moscú, 9 may (EFE).- Soldados norcoreanos desfilaron este sábado por primera vez en la plaza Roja de Moscú, con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Durante la retransmisión televisiva se vio como los militares del Ejército Popular de Corea marchaban por el empedrado de la plaza junto a los soldados rusos.

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Corea del Norte envió en 2024 a varios miles de soldados a combatir en la región rusa de Kursk, ocupada parcialmente por el ejército ucraniano, operación en la que, según algunas fuentes, murió un gran número de ellos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha destacado en varias ocasiones la valentía y profesionalidad del contingente norcoreano, en cuyo honor se erigió recientemente en Pionyang un monumento, ceremonia a la que asistió el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov.

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También marcharon por la céntrica plaza junto al Kremlin varias decenas de soldados que combatieron en Ucrania, donde el ejército ruso aún no ha podido hacerse con el control de todo el Donbás.

La parada militar de este sábado duró 45 minutos y fue la más corta en muchos años, ya que por primera vez desde 2007 transcurrió sin armamento pesado, debido, según el Kremlin, a la amenaza "terrorista" ucraniana.

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Los tanques, piezas de artillería, lanzaderas y misiles intercontinentales sí marcharon por el empedrado de la plaza durante los primeros cuatro años de guerra.

Por motivos de seguridad, tampoco desfilaron los cadetes, pero sí los alumnos más mayores de academias militares. Al término del desfile, una escuadrilla de cazas Su-25 dibujó en los cielos de Moscú la bandera tricolor rusa.

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La noche del viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un acuerdo entre ambos bandos en conflicto para una tregua temporal en Ucrania del 9 al 11 de mayo, lo que fue confirmado seguidamente por el Kremlin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

(Foto)(Vídeo)

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