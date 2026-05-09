Los muertos en Gaza superan los 72.700 tras la identificación de un centenar de cadáveres

Jerusalén, 9 may (EFE).- Las personas muertas en la Franja de Gaza por fuego israelí alcanzaron este sábado las 72.736 desde octubre de 2023, después de que el Ministerio de Sanidad local identificara 103 cuerpos y los sumase al cómputo total, de acuerdo con datos del último informe.

Además, pese al alto en fuego en vigor desde octubre, al menos 850 personas han muerto en la Franja en estos siete meses, lo que equivale a una media de cuatro personas asesinadas a diario en ataques aéreos o por disparos de las tropas israelíes que siguen apostadas en la denominada línea amarilla.

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Anoche, según informó un portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil, el Ejército israelí disparó un misil contra una vivienda familiar en el campamento de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, hiriendo a unos nueve civiles.

"El ataque destruyó completamente la casa y dañó decenas de viviendas y edificios vecinos, provocando incendios en varios de ellos. Esto amenaza con el desplazamiento de decenas de familias debido a la magnitud de los daños y al peligro constante", denunció Defensa civil en un comunicado.

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El Ejército israelí no se ha pronunciado todavía sobre este ataque. EFE