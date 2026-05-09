Líbano denuncia al menos cuatro muertos por ataques israelíes durante las últimas horas

Al menos cuatro personas han muerto en las últimas horas en el sur de Líbano por ataques israelíes, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA, poco después de que el Ejército israelí emitiera órdenes de evacuaciones forzadas a nueve localidades de la región, que invadió a principios de abril de este año bajo el argumento de una operación por tierra para combatir a las milicias de Hezbolá.

Un primer ataque contra un automóvil cerca de la escuela secundaria Mártir Mohammed Saad, entre Burj Rahal y Abbasiya, resultó en la muerte de los tres ocupantes del vehículo, según las fuentes de la NNA. El segundo, efectuado por un avión no tripulado, alcanzó hasta en tres ocasiones a un padre y a su hija que viajaban en moto por la localidad de Nabatiyé. El hombre ha fallecido y su hija, de 12 años, se encuentra herida por uno de estos ataques.

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El Ejército israelí no ha confirmado su autoría pero sí que ha anunciado en sus redes sociales bombardeos contra más de 85 "estructuras de Hezbolá" en el sur del país. "Entre las infraestructuras atacadas se encontraban depósitos de armas, lanzadores y edificios de uso militar desde los que los terroristas de Hezbolá operaban para promover complots terroristas contra las fuerzas militares y el Estado de Israel", ha indicado.

Además, el Ejército israelí ha emitido órdenes de desplazamiento forzoso a nueve localidades (Tayr Debba, Abbasiya, Burj Rahhal, Maroub, Barish, Arzun, Jennata (Tiro), Az Zrariyeh y Ain Baal) ante el comienzo inminente de ataques "contundentes en las zonas designadas".

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"Cualquiera que se encuentre allí pondrá su vida en peligro", añaden los militares.