Hallan el cuerpo de una senderista indonesia fallecida tras la erupción del volcán Dukono

Yakarta, 9 may (EFE).- Unos rescatistas recuperaron este sábado el cuerpo de una senderista indonesia fallecida tras la erupción la víspera del volcán Dukono, situado en la isla de Halmahera (noreste de Indonesia), después de que las autoridades locales informaran de la muerte de tres excursionistas durante el incidente.

El jefe de la Policía de Halmahera Norte, Erlichson Pasaribu, indicó en un comunicado que la víctima fue encontrada sin vida a unos 50 metros del borde del cráter sobre las 15:00 hora local (6:00 GMT), en un operativo de búsqueda conjunto en el que participaron efectivos las Fuerzas Armadas de Indonesia (TNI), la Policía Nacional (Polri) y la agencia de rescates del país (Basarnas).

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Las autoridades locales dijeron la víspera a EFE, a partir de información proporcionada por supervivientes del incidente, que tres senderistas murieron tras la erupción, incluida la mujer indonesia y dos singapurenses de 27 y 30 años, cuyos restos se continúan buscando en condiciones de "elevada actividad volcánica".

La erupción inicial tuvo lugar a las 7:41 hora local del viernes (22:41 GMT del jueves) y sorprendió a una veintena de senderistas que se encontraban en el Dukono, atracción turística de la región, a pesar de las advertencias de las autoridades por la constante actividad del volcán.

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Un total de 17 personas fueron rescatadas y varios heridos requirieron asistencia médica.

Fuertes estruendos acompañaron a la erupción, que se prolongó más de 16 minutos y causó una "densa" columna de humo que se elevó hasta unos 10.000 metros sobre la cumbre, con riesgo de caída de ceniza en zonas residenciales, según la agencia de vulcanología del país del Sudeste Asiático.

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Desde el 11 de diciembre de 2024, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos indonesio recomienda a residentes, turistas y excursionistas evitar cualquier actividad en un radio de cuatro kilómetros del cráter activo Malupang Warirang, en el flanco suroeste del Dukono.

Indonesia, que alberga 400 volcanes (129 activos y 65 considerados peligrosos), se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, sacudida por miles de temblores cada año, en su mayoría de magnitud moderada.

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En diciembre de 2023, la erupción del volcán Marapi, uno de los más activos del mundo y situado en la isla de Sumatra, se cobró la vida de 23 personas. EFE

(foto)

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