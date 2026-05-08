OMS confirma que personas a bordo de crucero hacia Canarias no muestran por ahora síntomas

Ginebra, 8 may (EFE).- Los pasajeros y miembros de la tripulación del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus que se dirige hacia la isla canaria de Tenerife para un desembarco controlado, no muestran por ahora síntomas, confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los expertos médicos que embarcaron en el buque para hacer un seguimiento "confirman que todos los pasajeros están sin síntomas", subrayó la experta técnica de la OMS en amenazas virales Anaïs Legand en una sesión informativa sobre la crisis emitida por la agencia sanitaria a través de las redes sociales.

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Los cinco contagiados (otros tres ya fallecieron) se encuentran ya fuera del MV Hondius: dos abandonaron el barco en alguna de sus escalas antes de que la OMS confirmara el brote el 2 de mayo, y otros tres fueron evacuados en avión hasta Países Bajos el día 6.

Legand agregó que cuando el barco llegue a Tenerife "la cuestión clave será garantizar que el desembarco pueda realizarse de forma segura para todos", para lo cual la OMS trabaja con las autoridades sanitarias españolas para organizar "el mejor desembarco posible".

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Los expertos médicos en el buque "están revisando a todos los pasajeros para comprobar que se encuentran bien" y tratan de evaluar el nivel de exposición al hantavirus que pudieron haber tenido con anterioridad, "tratando de entender qué ocurrió en el barco y cuáles fueron las interacciones".

Sobre el rastreo de contactos de gente fuera del barco (por ejemplo, los cerca de una treintena de pasajeros que se bajaron de éste en la isla de Santa Elena el 24 de abril), la experta de la OMS señaló que se analizará su nivel de exposición y se les asignará en consecuencia un determinado nivel de riesgo.

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"Según ese nivel, recibirán instrucciones de qué deben hacer y qué síntomas deben vigilar", afirmó Legand, quien añadió que por ejemplo se les pedirá tomarse la temperatura todos los días durante seis semanas.

En la sesión informativa también se comentó que determinados rumores en internet que apuntan a que la ivermectina podría ser un buen tratamiento contra el hantavirus son falsos, ya que "no se ha visto ninguna investigación que lo demuestre".

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El hantavirus no tiene por ahora vacunas o tratamientos específicos, mientras que la ivermectina ya se promocionó en algunos medios y redes sociales como posible tratamiento eficaz contra la covid-19 durante la pandemia, algo que fue igualmente desaconsejado entonces por la OMS.