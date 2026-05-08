La resiliencia de las ciudades será una de las "prioridades fundamentales" de la COP31

Redacción Medioambiente, 8 may (EFE).- La resiliencia de las ciudades será una de las "prioridades fundamentales" en la XXXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 31) que se desarrollará el próximo mes de noviembre en Antalya (Turquía), ha anunciado este viernes el presidente designado de la cumbre, Murat Kurum.

Kurum, que es también ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático del gobierno turco, ha ofrecido el discurso de apertura en el Foro de Ciudades Resilientes de Hatay (Turquía) que se celebra hoy y mañana con el enfoque puesto en uno de los programas de reconstrucción y resiliencia urbana de mayor envergadura que se están llevando a cabo actualmente en este país, tras los devastadores terremotos de febrero de 2023.

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La iniciativa, que reúne a ministros, funcionarios gubernamentales, instituciones financieras, autoridades locales y representantes de la sociedad civil, "está diseñada para generar resultados prácticos y aportaciones en materia de políticas con vistas a la COP31" según la organización.

Este modelo de reconstrucción, que suma ya casi medio millón de viviendas en toda la región afectada, según fuentes de su Gobierno, "presenta una visión para ampliar la acción climática en las ciudades", ha señalado Kurum, con la intención de convertirlas en "resilientes, sostenibles y centradas en las personas", lo que supone "uno de los principales pilares de la agenda climática mundial".

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La cumbre anual sobre el clima, ha indicado, debería servir como "plataforma de soluciones, que responda a los retos de las ciudades, visibilice la capacidad de los gobiernos locales y convierta las palabras en resultados concretos".

Uno de ellos es la eficiencia energética y, en ese sentido, "debemos reducir las emisiones de los edificios" porque en la actualidad "casi tres cuartas partes del consumo energético mundial se concentra en las ciudades y alrededor del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden de ellas".

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Para ello, su departamento ha creado "una nueva hoja de ruta basada en los principios de eficiencia, edificios respetuosos con el medio ambiente, cero residuos y gestión inteligente de los sistemas" y cuyos primeros resultados ya se aprecian en las nuevas urbanizaciones de Hatay, que, afirma, han reducido el consumo de energía en casi un 40 %.

La Presidencia de la COP31 está llevando a cabo actualmente consultas con las principales partes interesadas sobre los resultados clave que pueden obtenerse durante la cumbre y entre otras medidas firmará un acuerdo con ONU-Hábitat para establecer Estambul como centro regional de cooperación en materia de planificación urbana, vivienda y gestión del suelo en Europa del Este, los Balcanes Occidentales, el Cáucaso y Asia Central.

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La COP31 está convocada del 9 al 20 de noviembre de este mismo año con un formato inédito porque Turquía será el país anfitrión y la presidirá, pero Australia se encargará de dirigir las negociaciones bajo el concepto de "Momento de la aplicación" de los acuerdos previos en acciones concretas para salvaguardar el planeta. EFE