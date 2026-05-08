Isa Pantoja suelta el bombazo: "Mi madre me ha escrito"

Mientras Isabel Pantoja continúa su gira por América, y tan sólo unas horas después de su intervención en el programa 'Despierta América', su hija Isa Pantoja aparecía en 'De viernes' donde, nada más sentarse, pedía perdón por romper la escaleta y anunciar algo que ni la directora del espacio, ni los presentadores, ni los colaboradores sabían: "Mi madre me ha escrito".

"La primera impresión ha sido de felicidad", reconocía Isa. De inmediato desvelaba que han intercambiado varios mensajes, pero quiere ser cauta: "No quiero contar el contenido, no quiero hacerme ilusiones, no quiero volver a perderla porque lo he pasado tan mal... Tengo muchos sentimientos encontrados, estoy muy contenta, pero también tengo mucho miedo".

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La hija pequeña de la tonadillera tiene una postura inamovible: "Yo no puedo hablar como si nada y no voy a volver a normalizar una situación porque han sido muchos años y lo he pasado tan mal... Estoy en una nube, pero no quiero que me hagan más daño porque no podría encajarlo".

Isa Pantoja ha reiterado que espera el regreso de su madre para poder tener esa conversación con ella: "Quiero verla, mirarla a los ojos y encontrar a mi madre, encontrar lo que dice mi hermano que ha encontrado. Yo he estado en un quirófano operada de peritonitis y no ha estado, he dado a luz y no ha estado, he pasado una depresión postparto y he necesitado a mi madre, no a la artista, no a Isabel Pantoja, a mi madre".

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