EAU asegura que sus sistemas de defensa antiaérea responden a misiles y drones "procedentes de Irán"

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han asegurado este viernes que sus sistemas de defensa antiaérea han sido activados para hacer frente a un ataque con misiles y drones "procedentes de Irán", sin que por ahora haya detalles sobre interceptaciones o posibles víctimas.

"Las defensas aéreas emiratíes están haciendo frente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán", ha dicho el Ministerio de Defensa de EAU en un mensaje en redes sociales, donde ha recalcado que los sonidos de explosiones en varios puntos del país son resultado de estas acciones.

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El suceso tiene lugar unos días después de que EAU denunciara ataques desde Irán a pesar del alto el fuego pactado el 8 de abril entre Washington y Teherán --prorrogado desde entonces--, unas acusaciones rechazadas por las autoridades iraníes, que negaron haber lanzado misiles o drones contra territorio emiratí.

Asimismo, llega horas después de que las Fuerzas Armadas de Irán acusaran a Estados Unidos de lanzar ataques contra dos buques iraníes y la isla de Qeshm, tras lo que respondieron atacando buques militares situados en los alrededores del estrecho de Ormuz.

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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha afirmado por su parte que sus fuerzas "interceptaron ataques iraníes no provocados" a los cuales la autoridad castrense "respondió con ataques en legítima defensa", tras lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha recalcado que el alto el fuego "sigue vigente".