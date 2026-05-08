Declarados culpables cuatro hombres por el asesinato del presidente de Haití en 2021

Un jurado federal de Miami ha declarado culpables a cuatro hombres acusados de conspirar para asesinar al presidente de Haití Jovenel Moise en julio de 2021, uno de los desencadenantes de la crisis política y de seguridad que atraviesa el país.

Se trata de Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, quienes ahora se enfrentan a una posible condena de cadena perpetua, según recoge la cadena de televisión CBS News.

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Todos ellos están acusados de colaborar para llevar a cabo un plan relacionado con la muerte del mandatario haitiano, que fue asesinado el 7 de julio de 2021 en un asalto a su residencia privada en la región metropolitana de Puerto Príncipe. Por ello, cada uno de ellos ha sido imputado con cinco cargos.

Antonio Intriago, propietario de CTU Security --una empresa de seguridad privada con sede en Miami-- está señalado asimismo por cargos relacionados con el envío de chalecos antibalas desde Estados Unidos a Haití como parte del plan.

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Además de estos cuatro hombres, otros nueve han sido detenidos por el asesinato de Moise, de los cuales ocho llegaron a acuerdos con la Fiscalía y el restante sigue a la espera de juicio.

Otras cinco personas han sido condenadas a cadena perpetua, mientras que una sexta persona ha recibido una pena de nueve años de cárcel al considerar que desconocía el plan al financiar el envío de chalecos antibalas.

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Cabe recordar que tras el asesinato de Moise, las autoridades policiales haitianas realizaron operativos de arresto que dieron como resultado la detención de más de 40 personas sospechosas de estar involucradas en el asesinato, entre ellas 18 antiguos soldados colombianos.