Gustavo Dudamel vuelve el 11 de julio al Palau de la Música con la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela

El reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel volverá a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València el próximo 11 de julio, al frente de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela.

La Sala Iturbi del Palau acogerá a las 18.00 horas un programa que permitirá disfrutar de una de las obras más impactantes de Dmitri Sostakóvitch: la Sinfonía n.º 7 en Do mayor, op. 60, 'Leningrado'.

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Este concierto estaba programado inicialmente para el 12 de diciembre del año pasado, pero fue pospuesto a causa de los condicionantes que afectaban a la movilidad aérea internacional vinculada con Venezuela.

El director del auditorio valenciano, Vicente Llimerá, se ha mostrado "muy satisfecho de haber conseguido una nueva fecha consensuada para celebrar el concierto antes de que finalizara la temporada, tal y como habíamos anunciado a nuestro público".

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Llimerá ha añadido que "es una excelente ocasión para disfrutar de nuevo del magisterio de un maestro como Gustavo Dudamel, tan querido por los valencianos, que reconocen su talla artística, pero también humana con su apoyo tan decidido a las víctimas de la dana".

De este modo, en su quinta aparición en el auditorio valenciano, el maestro venezolano dirigirá la impactante Sinfonía nº 7 'Leningrado', una partitura concebida el 1941 en plena ciudad asediada, en respuesta artística al sitio de casi 900 días que sufrió Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, y que costó la vida a un millón de residentes. La obra, completada en Kuibyshev, se estrenó el 5 de marzo del 1942.

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Tal como ha manifestado en diferentes ocasiones, Gustavo Dudamel se siente "comprometido a crear un mundo mejor a través de la música". Su trayectoria está guiada por una profunda convicción en el poder del arte para inspirar y transformar vidas; por ello, ha trabajado incansablemente para extender la educación y el acceso de comunidades desatendidas alrededor del mundo, y a ampliar el impacto de la música clásica a públicos nuevos y cada vez más grandes.

Su ascenso, desde sus humildes comienzos desde niño en Venezuela a una carrera de reconocidos logros artísticos y sociales, es prueba fehaciente que la cultura puede dar sentido en la vida de los individuos y brindar más armonía al mundo en general.

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En la actualidad, Dudamel ejerce como director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, y va a asumir el cargo de director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York para la temporada 2026/2027, continuando un legado que incluye a Gustav Mahler, Arturo Toscanini y Leonard Bernstein.

ORQUESTA ITINERANTE

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La Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela es una orquesta itinerante conformada por jóvenes de 14 a 19 años, con una estructura que se renueva de manera continua. Concebida por el maestro José Antonio Abreu como una vitrina musical del trabajo colectivo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, su primera generación debutó el 30 de abril de 1975.

A lo largo de su trayectoria, ha sido dirigida por grandes maestros internacionales entre los cuales hay que destacar Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Daniel Barenboim, Lorin Maazel y Krzysztof Penderecki, entre otros. De sus filas han surgido músicos como Gustavo Dudamel, Christian Vásquez, Diego Matheuz y Edicson Ruiz.

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