Tribunal de Israel rechaza la apelación a la prórroga de la detención de los activistas de la flotilla

Un tribunal de Israel ha rechazado este miércoles la apelación presentada por la defensa de los dos activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos tras el abordaje de su embarcación en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, entre ellos el español Saif Abukeshek, contra la decisión judicial adoptada el martes para prorrogar seis días su periodo bajo custodia.

La decisión del tribunal ha sido confirmada en declaraciones concedidas a Europa Press por Miriam Azem, coordinadora de defensa internacional de la organización Adalah, que se encarga del asesoramiento legal de los activistas de la flotilla, acciones que ha acometido también en situaciones pasadas similares, tras una vista ante una corte en la ciudad de Beersheba.

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Adalah ha especificado tras ello que "esta decisión es ilegal y poco razonable" después de que sus abogadas Hadil abú Salí y Lubna Tuma sostuvieran ante el tribunal que no ha abordado en el proceso "la falta de autoridad legal del Estado para llevar a cabo un arresto, que supone un secuestro, en aguas internacionales".

Así, ha subrayado que un arresto bajo estas circunstancias habría requerido una extradición formal y ha reseñado que, "dado que no hay autoridad legal para arrestar, cada día de detención es ilegal". "Esto resulta especialmente grave dado que los activistas fueron secuestrados de un buque con bandera italiana, quedando así bajo jurisdicción italiana", ha afirmado en un comunicado.

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"La operación constituye una clara violación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que estipula que solo el Estado del pabellón puede ordenar la detención o el embargo de un buque, incluso con fines de investigación", ha esgrimido, al tiempo que ha vuelto a criticar que el tribunal se haya fundamentado en "pruebas secretas" para tomar su decisión.

En este sentido, ha ahondado en que la corte tampoco ha "sopesado adecuadamente" los argumentos de la defensa sobre que la información facilitada por los activistas durante los interrogatorios a manos de las fuerzas de seguridad, "que se han centrado principalmente en la Global Sumud Flotilla", es "totalmente transparente y ya disponible públicamente" en Internet.

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Adalah ha manifestado por ello que la decisión del tribunal "refleja una complicidad judicial profundamente preocupante que permite que afirmaciones infundadas sobre seguridad justifiquen el continuado interrogatorio y detención de los activistas", en lo que ha descrito como "parte de un esfuerzo más amplio por parte del Estado para criminalizar los actos de solidaridad y entrega de ayuda humanitaria al pueblo palestino en Gaza".

Durante la jornada del martes, un tribunal de Ascalón aceptó la petición de las autoridades para prorrogar seis días la detención de Abukeshek y el activista brasileño Thiago Ávila, por lo que seguirán bajo custodia al menos hasta el domingo 10 de mayo. Adalah anunció inmediatamente después que apelaría y reiteró que las acusaciones contra ambos son "infundadas" y que no hay motivos legales para que sigan detenidos.

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