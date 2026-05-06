Nadia de Santiago: "Todos los personajes que he encarnado habitan en mí"

Su tono de voz, dulce y acaramelado no es una fachada: es el reflejo de su alma. Noble y auténtica, Nadia de Santiago está saboreando uno de los momentos más especiales de su vida y lo ha compartido con CHANCE en la primera digital cover del vertical de Europa Press. Por si fuera poco su intachable carrera profesional en pantalla ahora nos presenta 'UMBRA DEI'. Una ficción sonora que mezcla thriller con una historia de amor que deja sin aliento.

Nadia "montaba obras de teatro con la familia" para entretenerse, pero a los 18 años se le presentó la oportunidad que marcaría su futuro: "Entré en una agencia, empecé un módulo para después hacer enfermería y salió la serie 'La Señora'", confiesa la actriz. Fue en ese momento cuando entendió que "esto es una profesión". Desde entonces, su carrera ha sido imparable.

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NADIA DE SANTIAGO: DE LOS JUEGOS DE SU INFANCIA A UNA VOCACIÓN IMPARABLE

Desde programas de televisión infantiles, series como 'Las chicas del cable' o 'Amar en tiempos revueltos' hasta títulos más recientes como 'Manual para señoritas', pasando por la película que le llevó a estar nominada al Goya por 'Mejor actriz revelación' con 'Las 13 rosas'... Una mujer que se ha ido dando cuenta con el tiempo que quiere contar algo con sentido y propósito.

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Lejos del ritmo frenético, Nadia se define a sí misma como "tranquila y sencilla", le gusta "leer, ver cine, series o quedar con amigos", pero lo que más le llena es conectar con la naturaleza y "estar con mi gente", sobre todo después de "temporadas intensas de trabajo". Cuando la preguntas si prefiere reinventarse o evolucionar sin perder su verdadera esencia, recurre a un buen amigo que utiliza la siguiente frase: "Hay que sofisticarse, hay que irse sofisticando". No es tanto cambiar, es amoldarse a las circunstancias sin perderse, aunque reconoce que "a veces es bueno" perder el norte.

TENER UN EQUIPO DETRÁS QUE TE SOSTENGA ES "FUNDAMENTAL"

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A la hora de elegir proyectos, en lo primero que se fija Nadia es en "la historia que quieren contar" sus personajes porque para ella es importante que el papel que vaya a interpretar sea "interesante" aunque también se fija en "los compañeros que van a trabajar y el director". En este aspecto, tiene muy presente todos los que ha encarnado a lo largo de los años: "Todos habitan en mí, todos han ido despertando cosas mías y me han enseñado otras maneras de vivir. Les guardo mucho cariño", confiesa.

Una mujer que se sostiene gracias también al trabajo en equipo, lo que le parece "fundamental" que haya personas que "te respalden y te sostengan". Por eso, considera que "la verdadera obra de arte está ahí: si todos remamos a una, hay amor entre todos y en lo que vamos a contar, todo funciona y eso traspasa la pantalla".

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NADIA DE SANTIAGO: VOCACIÓN, INTUICIÓN Y "SALTOS DE FE"

Ella también ha tenido que lidiar con los meses de silencio entre un proyecto y otro, por eso define su carrera como "saltos de fe". "Un salto que a veces no sabes ni dónde vas, el estar con equipos nuevos, intentar adaptarte todo el rato, abrirte para que tu compañero saque lo mejor de ti y el otro también... todos son saltos", aclara. Sin embargo, entra como cualquier mortal en la contradicción de decir "¿quién me manda hacer esto?" cuando se aventura en un nuevo reto profesional. Por eso, tiene siempre presente que "cuando hay nervios, hay que decir 'haz lo que tienes que hacer'".

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Nadia considera la interpretación como un trabajo "muy atlético" porque "de repente te tienes que sostener durante tres meses, durante seis, otras durante ocho... es mucho tiempo estar sosteniendo un personaje protagonista". Un ritmo frenético que rompe con la rutina del día a día y que requiere de "cierta disciplina". No solo exige energía física, sino también resistencia emocional. De ahí la importancia de mantener un equilibrio: entre una alimentación saludable, descanso y pequeños placeres cotidianos.

Y ahí entra en juego el bienestar físico y mental que tanto cuesta conseguir porque "empezamos un proyecto, lo terminamos, no sabes cuándo viene el otro... y tienes que mantener cierto nivel de entusiasmo y de ilusión para estar bien y óptimo cuando te venga un casting o el próximo rodaje". Eso sí, no renuncia a placeres cotidianos y le gusta "tener ese equilibrio de poder comer sano" y disfrutar de antojos -como las patatas fritas-, pero siempre "con un poco de sentido".

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NADIA DE SANTIAGO ENCARNA EL PAPEL DE BLANCA EN 'UMBRA DEI'

Nadia sonríe al reconocer que está "enamorada de este proyecto" porque le encanta "el contexto histórico" y los temas que se abordan en la ficción sonora: "La Inquisición, masonería, reinado de Felipe VII, brujas, la iglesia... tiene thriller y romance", explica. Una historia que le ha calado y que le encantaría ver en un futuro en pantalla "porque la relación que tiene Blanca con Juan -personaje que interpreta Daniel Grao- es súper apasionada".

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Blanca es la condesa de Redes y emerge como el personaje femenino más complejo la historia. Una joven atrapada entre dos mundos: el terror sobrenatural y la tragedia. Tiene una gran sensibilidad hacia los presagios naturales algo que se convierte en su rasgo definitorio. Cuando tiene 21 años le casan por conveniencia con un hombre 42 años mayor que ella, pero no es una víctima de las circunstancias. "Posee mucha inteligencia y cultura. Ella cae en un buen lugar porque pese a que el conde con el que se casa es mucho más mayor que ella, hay una relación pura, bonita y paternal, que le enseña mucho a ella, es como un mentor que le protege", explica Nadia. Sin embargo, a medida que avanza la historia empieza a sentir cosas fuertes por Juan, algo que también es prohibido porque él es un hombre de Dios: "Se produce una relación apasionada y vive algo que todavía no ha vivido, mucho más sexual y pasional". Tanto le ha llenado el personaje de Blanca que rescataría de su personalidad "la defensa de ella misma, su honestidad, la pureza" para traerlo a esta era polarizada que vivimos.

"NO TE PUEDES OLVIDAR DEL CUERPO PORQUE CON ÉL TRANSMITES LAS EMOCIONES", ASEGURA NADIA

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'UMBRA DEI' es una ficción sonora que nada tiene que ver con audiolibros: te sumerge en una historia de la que acabas formando parte. Nadia de Santiago ha puesto voz y sentimiento a Blanca, un trabajo distinto al que realiza cuando graba una serie o película, pero en el que "no te puedes olvidar del cuerpo en el estudio porque con él transmites las emociones". En este sentido, las grabaciones han sido muy fáciles porque "estábamos dirigidos por Manu Sanabria, que ha sido un director de orquesta donde nosotros éramos como un instrumento que íbamos como soltando el sonido", confiesa.

ESCUCHAR EN UN MUNDO CARGADO DE RUIDO

Una ficción sonora que no solo promete, sino que también atrapa y que la propia actriz define como un libro, ya que "al final, del mismo libro tu imaginario es diferente al mío, desarrollas la escucha y también estás atento". Un thriller sobrenatural que recomienda porque es un "ejercicio" para "desarrollar el oído, la escucha y la imaginación a la vez... pero sobre todo para que descansen otros sentidos".

En un mundo donde cada vez escuchamos menos, Nadia confiesa que este sentido "tiene que ver con estar abierto y a veces es un mundo un poco agresivo, no solo por nosotros, sino a nivel estímulos". La interpretación no solo es su profesión, es su refugio y también su puente para llegar al público: "La interpretación se da porque se crean espacios en los que tienes que escuchar, de eso va y de recibir la energía del otro porque según la energía del otro, tú respondes". Consciente de la importancia de parar, escuchar y transmitir, ahora explora nuevos caminos, como la meditación y la creación de espacios de calma. Porque, en el fondo, todo gira en torno a lo mismo: "Generar espacios en los que podamos ser con esa tranquilidad y ese cuidado...".