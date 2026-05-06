EEUU elabora con sus socios del Golfo una resolución ante el Consejo de Seguridad por "la seguridad" de Ormuz

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que el país norteamericano presentará una resolución ante el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas "para defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz" elaborada junto a Bahréin y "sus socios del Golfo", Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, es decir, todos los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo a excepción de Omán.

"Por orden del presidente (estadounidense, Donald) Trump, Estados Unidos, junto con Bahréin y sus socios del Golfo, ha elaborado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", ha indicado la cartera liderada por Marco Rubio en un comunicado.

PUBLICIDAD

En concreto, el borrador de resolución exige a Irán que "cese los ataques, la colocación de minas y el cobro de peajes" en el citado paso marítimo, que une los golfos Pérsico y de Omán. Asimismo, exige a Teherán que "revele el número y la ubicación de las minas marinas que ha colocado y que coopere con los esfuerzos para retirarlas".

Además, el texto reclama que Teherán "apoye el establecimiento de un corredor humanitario", un concepto que, si bien la diplomacia norteamericana no ha desarrollado, correspondería con el lenguaje empleado por Washington en torno a su 'Proyecto Libertad', una misión supuestamente humanitaria que involucra a la Armada estadounidense y cuyo objetivo era facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

"La República Islámica de Irán sigue poniendo en peligro la economía mundial con sus esfuerzos por cerrar el estrecho de Ormuz, sus amenazas de atacar buques en el estrecho, la colocación de minas marinas que representan un riesgo para la navegación y sus intentos de cobrar peajes por la vía marítima más importante del mundo", ha argumentado el Departamento de Estado, que ha manifestado que la Administración Trump "espera que esta resolución sea votada en los próximos días y que reciba el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad y de un amplio número de copatrocinadores".