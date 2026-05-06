Infantino defiende un Mundial de 48 selecciones para reducir la concentración europea

Los Ángeles (EE.UU.), 5 may (EFE).-El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este martes el Mundial de 2026 con 48 selecciones, el torneo con más equipos en la historia, subrayando el potencial para ampliar la competitividad y atraer inversión más allá de Europa.

"No queremos que los inversionistas inviertan solo en un lugar (...) queremos competencia real, porque eso ayudará a todos a crecer", aseguró Infantino en una breve aparición en un foro el marco de la Conferencia Global del Instituto Milken de economía que se está llevando a cabo en Los Ángeles, California.

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El presidente sostuvo que la expansión del torneo busca reducir la histórica concentración del poder futbolístico en Europa y abrir el abanico de países competitivos.

"Quiero que 50 países en el mundo puedan ser campeones del mundo de los 211 que conforman la FIFA", señaló, en referencia al actual dominio de la élite europea.

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El titular de la FIFA también cuestionó interés de EE.UU. en el fútbol, considerando la tradición de espectáculo que caracteriza a sus deportes, y aseguró que el Mundial alcanzará cifras equivalentes a "104 Super Bowls en 39 días".

"EE.UU. es el país número uno del mundo en prácticamente todo lo que hacen: finanzas, economía, en todo. No entiendo cómo pueden conformarse con ser el número 20 en el deporte número uno del mundo, porque el fútbol es, sin discusión, el deporte más popular del mundo", insistió.

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Para Infantino, la falta de confianza interna en EE.UU. se refleja en que sus inversores priorizan mercados europeos.

"Los estadounidenses deberían creer en este deporte en su país, porque esto beneficiará a todo el mundo", añadió.

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La semana pasada, Infantino encabezó el 76º Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, donde intentó evitar polémicas y aseguró que la selección de Irán asistirá al Mundial, una de las incógnitas más fuertes entorno a la competencia.

Infantino buscará su reelección frente a la FIFA para el periodo 2027-20231 y durante el Congreso la Confederación Africana de Fútbol (CAF) evidenció su respaldo al actual presidente. EFE

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