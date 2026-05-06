Los Reyes asistirán con sus hijas a la misa del Papa en Cibeles y estarán también en la Sagrada Familia

Los Reyes Felipe VI y Letizia asistirán con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, a la misa que presidirá el Papa León XIV en la Plaza de Cibeles y acudirán también a la celebración que tendrá lugar en la Sagrada Familia, según ha confirmado este miércoles Casa Real, tras la publicación de la agenda del viaje del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio.

En concreto, el sábado 6 de junio, los Reyes recibirán al Papa en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a las 10:30 horas. Posteriormente, a las 11:30 horas, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, recibirán oficialmente a León XIV en el Palacio Real, donde se producirá la visita de cortesía del Papa y el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España.

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El domingo 7 de junio, Felipe VI y Letizia asistirán con sus hijas a la Misa que se celebrará en la Plaza de Cibeles, a las 10:00 horas; y el lunes 8 de junio, la Reina Doña Sofía asistirá a la oración y el homenaje a la Virgen de la Almudena, que tendrá lugar en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, a las 18:00 horas.

Ya el miércoles 10 de junio, los Reyes acudirán a la misa que se celebrará en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, a las 19:30 horas y, finalmente, el viernes 12 de junio, la Reina Doña Sofía estará presente en la ceremonia de despedida del Pontífice, prevista a las 14:30 horas en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

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