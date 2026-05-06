León XIV visitará en Madrid un centro de Cáritas y hablará en el Congreso de los Diputados

Ciudad del Vaticano, 6 may (EFE).- León XIV será recibido por los reyes de España en el Palacio Real, visitará la casa para personas sin hogar del proyecto 'Cedia 24 horas' de Cáritas en Carabanchel y acudirá al Congreso de los Diputados, donde será el primer pontífice en pronunciar un discurso ante el parlamento español, según el programa oficial del viaje del papa a España, del 6 al 12 de junio.

En su primera jornada en la capital española, el papa también celebrará una vigilia de oración con jóvenes en la que se realizará una Adoración Eucarística en la plaza de Lima.

PUBLICIDAD

El domingo se celebrará la misa en plaza de Cibeles a las 09.30 horas, posteriormente participará en la procesión del Corpus Christi y se reunirá con los miembros de la Orden de San Agustín, a la que León XIV pertenece, en la Nunciatura, donde se alojará en su estancia en Madrid.

Ese día por la tarde, está previsto el encuentro "Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte" en el Movistar Arena y, por la noche, cenará en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

PUBLICIDAD

El lunes, el pontífice recibirá en la Nunciatura al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y después acudirá al Congreso de los Diputados en sesión conjunta en lo que será la primera visita y el primer discurso de un pontífice en el Parlamento español. Posteriormente, se reunirá en la sede de la Conferencia episcopal con los obispos y entrará en la Catedral de la Almudena para una oración.

Por la tarde, celebrará el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu con fieles de Madrid y, el martes, tras un encuentro de despedida con los voluntarios en el recinto ferial de Ifema, viajará en avión hacia Barcelona, para la segunda etapa del viaje que también incluye Gran Canaria y Tenerife, para poner el foco en la crisis migratoria. EFE

PUBLICIDAD