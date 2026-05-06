La Policía Metropolitana crea un equipo especial ante los últimos incidentes antisemitas en Londres

La Policía Metropolitana de Londres ha anunciado este miércoles la creación de un nuevo equipo especial a raíz de las recientes detenciones por "delitos de odio antisemita", que incluirá el despliegue de un centenar de agentes adicionales "centrados en proteger a las comunidades judías de Londres".

Así, ha indicado a través de un comunicado que "el nuevo equipo aúna la vigilancia policial en los barrios, la protección especializada y las capacidades antiterroristas, proporcionando una presencia más visible, fundamentada en la inteligencia y coordinada".

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"Esta postura refleja lo que sabemos que funciona mejor: Oficiales que tienen base local, entienden sus comunidades y tienen relaciones firmes con residentes, escuelas, líderes religiosos y voluntarios", ha explicado, antes de apuntar al inicio de "un modelo de protección nuevo, más sostenible y consistente".

El anuncio llega en el marco de las investigaciones sobre otro supuesto incendio de una sinagoga y tras las detenciones de los últimos días en relación con incidentes antisemitas. Durante el último mes han sido detenidas 50 personas por este tipo de sucesos, incluido un apuñalamiento con dos heridos cerca de una sinagoga en la capital británica.

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El comisionado, Mark Rowley, de la Policía Metropolitana, ha ensalzado que la creación de esta unidad, que contará con una financiación inicial de 18 millones de libras (cerca de 20,5 millones de euros), "supone un paso importante en el refuerzo de la respuesta ante las amenazas sostenidas a las que hacen frente las comunidades judías".

"Estamos trabajando con el Gobierno y el alcalde (de Londres, Sadiq Khan) para garantizar que el enfoque que estamos desarrollando sea sostenible a largo plazo, no solo para las comunidades judías, sino también como modelo para apoyar a otras comunidades de Londres que se enfrenten a un mayor riesgo", ha apuntado.

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En esta línea, Khan ha aplaudido la creación de la unidad y ha sostenido que el "terrible ataque" frente a una sinagoga en Golders Green "fue solo el último en una serie de actos de violencia antisemita contra judíos, sinagogas, casas y centros de caridad, lo que ha generado miedo en nuestras comunidades judías".

"En colaboración con la Policía y otros organismos, estoy decidido a combatir el antisemitismo y garantizar que los londinenses judíos se sientan seguros y lo estén en nuestra ciudad", ha dicho. "Junto con la actuación policial, necesitamos un enfoque implacable para abordar todos los delitos de odio en Londres, y todos tenemos un papel que desempeñar para denunciar el odio en todas sus formas y construir un Londres más seguro para todos", ha zanjado.

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