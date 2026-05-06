Irán tilda de sesgado el borrador de resolución de EEUU ante el Consejo de Seguridad sobre el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Irán ha tildado de sesgado el borrador de una resolución presentado por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "para defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz".

"Estados Unidos ha impulsado un borrador de resolución defectuoso y motivado políticamente en el Consejo de Seguridad de la ONU bajo el pretexto de la 'libertad de navegación' para avanzar su agenda política y legitimar acciones ilícitas, no para resolver la crisis", ha indicado la misión de Irán ante la ONU en redes sociales.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha afirmado que "la única solución viable en el estrecho" pasa por el "fin permanente de la guerra, el levantamiento del bloqueo marítimo y restaurar" el flujo en Ormuz. "Irán exhorta a los Estados miembro a actuar en base a la lógica, la equidad y el principio, no a la presión, a rechazar el borrador y a abstenerse de apoyarlo o ser sus co-patrocinadores", ha argüido.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el miércoles que presentará una resolución elaborada junto a Bahréin y "sus socios del Golfo", que incluyen a todos los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo a excepción de Omán.

PUBLICIDAD

El texto --apoyado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar-- pide a Irán que "cese los ataques, la colocación de minas y el cobro de peajes", mientras que exige que "revele el número y la ubicación de las minas marinas que ha colocado y que coopere con los esfuerzos para retirarlas".

El borrador también insta a Teherán a "apoyar "el establecimiento de un corredor humanitario". "Irán sigue poniendo en peligro la economía mundial con sus esfuerzos por cerrar el estrecho, sus amenazas de atacar buques, la colocación de minas marinas que representan un riesgo para la navegación y sus intentos de cobrar peajes por la vía marítima más importante del mundo", señala.

PUBLICIDAD