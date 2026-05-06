Embajadora libanesa ante la ONU: se exploran todas las vías para un alto el fuego duradero

Ginebra, 6 may (EFE).- Líbano "sigue implicado en esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego duradero y consolidado", aunque es necesaria la retirada completa de Israel de su territorio, indicó este miércoles la embajadora libanesa ante la ONU en Ginebra, Caroline Ziadeh.

También debe producirse "el cese de la destrucción de las aldeas libanesas", después de que más de 38.000 viviendas hayan quedado reducidas a escombros, y el retorno del millón de desplazados internos por el conflicto iniciado el 2 de marzo, afirmó la jefa de misión en rueda de prensa.

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Ziadeh hizo estas declaraciones en el momento en que israelíes y libaneses preparan una tercera ronda de conversaciones de paz que posiblemente tendrá lugar en Washington antes de finales de esta semana, aunque la embajadora no quiso dar detalles sobre esos contactos.

"En un momento de gran fragilidad regional, invertir en la estabilidad de Líbano es invertir en la paz, la seguridad y la prosperidad de todo Oriente Medio", subrayó.

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La embajadora reiteró que Líbano se enfrenta a una guerra y una crisis "que no ha provocado", soportando consecuencias que "superan con creces su capacidad", después de que Israel cometiera serias violaciones del derecho internacional con sus ataques.

Hace apenas unas horas Israel lanzó una nueva ronda de órdenes de evacuación contra una docena de localidades de Líbano, lamentó Ziadeh, quien recordó que los dos meses de conflicto han causado 2.600 muertos y más de 8.200 heridos en el país.

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También señaló que el retorno de las poblaciones desplazadas sigue siendo en gran medida imposible debido a la continuación de las hostilidades, la destrucción de infraestructuras de transporte y el colapso de los servicios de agua y electricidad.

Al mismo tiempo, Israel ha establecido una "línea amarilla" de repliegue de sus tropas, semejante a la creada en Gaza, que cubre un 5 % del territorio de territorio libanés y también obstaculiza el retorno de los desplazados, señaló. EFE

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