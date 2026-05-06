Israel emite nuevas órdenes de evacuación para más de una decena de localidades en Líbano

El Ejército de Israel ha emitido este miércoles nuevas órdenes de evacuación para más de una decena de localidades en Líbano de cara a posibles ataques contra el país, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del grupo libanés.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha indicado en un breve comunicado publicado a través de redes sociales que la orden afecta a Kauzariya al Siuad, Gasaniya, Mazraat al Daudiya, Budias, Raihan, Zlaya, Bazuriya, Haruf, Habush, Ansariya, Qalué y Deir al Zehrani.

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"Ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá, el Ejército se ve obligado a actuar contra él con fuerza", ha señalado, antes de pedir a la población de estas localidades que "evacue de inmediato sus hogares" y se aleje de sus casas "a una distancia no menor de mil metros".

"Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en peligro su vida", ha alertado Adrai, después de que el Ejército israelí apuntara que durante las últimas 24 horas ha lanzado ataques contra 25 supuestos objetivos vinculados al grupo libanés.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.700 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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