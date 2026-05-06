Ayuso ensalza los "inmensos lazos" que unen a Madrid y México frente a los que buscan "excusas en el pasado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado este miércoles los "inmensos lazos" que unen a la región con México frente a aquellos que buscan "excusas en el pasado" y "respuestas" a los problemas de hoy.

"México y España somos parte de una misma familia, con un idioma, una religión y unos valores compartidos desde hace cinco siglos. Hay quienes quieren renegar de ello, incluso encontrar en el pasado respuestas y quizás excusas a los problemas de hoy, pero donde unos ven problemas, otros vemos oportunidades", ha señalado la dirigente regional en el marco de su visita institucional a México.

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En concreto, Díaz Ayuso ha recibido la Medalla de la Libertad del Congreso del estado de Aguascalientes, donde ha resaltado que esta ciudad mexicana representa "la convicción de que prosperar es legítimo y bueno" convirtiéndose "en una referencia en muchos aspectos" por su "modernidad, empuje económica y confianza que tiene en el talento de su gente".

Desde esta ceremonia, la dirigente madrileña se ha preguntado qué no darían otros naciones por tener una unión cultural como la hispana frente a aquellos que no quieren "asumirlo" y que tienen como rasgo principal "una profunda aversión por la libertad y la pluralidad".

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"Necesitan dividir entre buenos y malos a los ciudadanos. ¿Buenos? Los que asumen de manera oficial todo aquello que se dicta desde el poder, aunque no sea cierto. Y malos, los que se sienten orgullosos de habernos encontrado y mezclado hasta ser hoy una comunidad de 600 millones de almas, que somos una forma diferente de estar en la vida", ha reivindicado.

Así, ha subrayado que esta distinción le "honra especialmente" porque representa "a una tierra admirable" con siglos de historia. "La recojo en nombre de los ciudadanos de Madrid, quienes sentimos por México un verdadero, profundo y sincero afecto", ha expresado.

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Especialmente ha insistido en los lazos que unen a las dos naciones en una historia "de esfuerzo compartido". "Desde la Comunidad de Madrid contemplamos con admiración y cercanía el desarrollo de esta tierra, que además sorprende porque representa muchas de las mejores virtudes que tiene el mundo hispánico", ha aseverado.

Además, ha agradecido al estado de Aguascalientes por vincular esta condecoración con "la defensa de la libertad, la democracia y la cultura común", algo que considera "una actitud vital" en estos momentos en los que "los nacionalismos, el sectarismo, la ideología, los cierres y los miedos están haciendo del planeta un lugar más pequeño y lleno de amenazas".

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Es por ello que Ayuso ha reivindicado "la mirada liberal de la vida", algo que cree que es "el mejor camino". "Gracias por esta medalla, que llevaremos siempre con orgullo y en reconocimiento de la amistad que ya tendremos para siempre", ha trasladado.