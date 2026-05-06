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Ayuso ensalza ante inversores mexicanos el papel de Madrid como "trampolín a 450 millones de consumidores de la UE"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado esta noche a los inversores mexicanos a "seguir fortaleciendo las relaciones" con Madrid, un "trampolín a 450 millones de consumidores" de la Unión Europea (UE).

A pesar de una coyuntura internacional que es "muy difícil", la dirigente madrileña ha subrayado que en la región "se abre paso" y apuesta por "el respeto a la libertad individual y las decisiones del sector privado".

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"Hoy somos la primera economía de España. No lo éramos hace décadas y atraemos más del 60% de la inversión", ha señalado la jefa del Ejecutivo autonómico en el estado de Aguascalientes.

Lo ha expresado así ante representantes empresariales y promotores de inversiones de la región económica Centro Occidente de México, a los que ha transmitido que economía madrileña crecerá en 2027 casi un 20% por encima de los niveles previos a la pandemia.

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Una prosperidad que, a su juicio, "redunda en grandes eventos culturales, deportivos, en la atracción de talento de todos los rincones".

Díaz Ayuso ha detallado a los empresarios mexicanos proyectos del Ejecutivo madrileño como el Plan Vive de alquiler a precio asequible; los desarrollos urbanísticos de Madrid Nuevo Norte y del sureste para construir más de 200.000 viviendas; el Plan 40-40 con 80 nuevas residencias y centros de día; el Gran Premio de España de Fórmula 1 que llegará este mes de septiembre "al servicio de España entera", o la remodelación del Estadio de Vallecas, entre otros.

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