2-2. Atlético Mineiro empata ante un valiente Juventud en la Sudamericana

Montevideo, 5 may (EFE).- Atlético Mineiro empató 2-2 este martes ante el uruguayo Juventud, que peleó hasta el final y logró la igualada en el tramo final del partido, en la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana.

Con este resultado, Juventud tiene 5 puntos y Atlético Mineiro 4. Los otros equipos de la zona B, Puerto Cabello (3) y Cienciano (7), juegan esta misma noche.

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Tras quince minutos de superioridad visitante en el arranque, Juventud se quitó el miedo y llevó el peso principal del juego durante el resto del partido.

Pese a que los locales contaron con las mejores oportunidades para abrir el marcador, los brasileños aprovecharon un saque de esquina en el minuto 37 para adelantarse.

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El centro de Maycon fue repelido sin contemplación por Sebastián Sosa, sin embargo, el rechace llegó perfecto a los pies del mediapunta ecuatoriano Alan Minda, quien disparó bombeado desde fuera del área para anotar el 0-1.

Los uruguayos reclamaron un manotazo de Lyanco a Facundo Pérez en un forcejeo previo al córner, pero el árbitro no estimó el incidente, que tampoco fue sujeto de revisión por el VAR.

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Aunque los locales dominaban a un replegado Mineiro, su presión ofensiva dejaba espacios en la zaga que los brasileños explotaban al contragolpe.

En el arranque de la segunda mitad, Minda filtró un pase al espacio para Mateo Cassierra que, con todo a favor para marcar el segundo en un mano a mano ante Sosa, erró en la definición y permitió que el guardameta achicara el disparo.

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En el 76, Atlético Mineiro volvió a demostrar que lo que más daño le estaba haciendo a Juventud era el balón parado. En un nuevo saque de esquina, Victor Hugo se anticipó a todos y cabeceó perfecto el 0-2.

Juventud no bajó los brazos y logró descontar apenas dos minutos después. Un centro medido de Alejo Cruz, una de las figuras del encuentro, fue conectado por Pablo Lago, quien se adelantó a los centrales brasileños para firmar el 1-2.

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La euforia local se desató en el 86. Un envío en largo de Rodrigo Chagas encontró a Marcelo Pérez, quien conectó un suave cabezazo al segundo palo para sellar el empate definitivo.

Los uruguayos visitarán a Puerto Cabello el 21 de mayo, mientras Atlético Mineiro recibirá al Cienciano ese mismo día.

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