Tailandia aprueba un plan de 12.000 millones de dólares en préstamos por crisis energética

Bangkok, 5 may (EFE).- El Gobierno de Tailandia aprobó este martes un decreto de emergencia que autoriza al Ministerio de Finanzas a obtener préstamos por unos 12.000 millones de dólares para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra en Irán.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, defendió en una rueda de prensa la necesidad del endeudamiento debido a la situación "anormal" desatada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial y cerca de la mitad de las importaciones de energía de Tailandia.

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Por ello, Anutin busca con este préstamo, que asciende a 400.000 millones de bats, equivalentes a unos 10.450 millones de euros, "frenar el riesgo de que la economía tailandesa entre en un período de alta inflación y desaceleración prolongada".

Tailandia, la segunda economía del Sudeste Asiático, creció el pasado año un 2,4 %, muy por detrás de otros países de la región, como Malasia (5,2 %), Singapur (5 %) o Vietnam (8,02%).

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En una nota de prensa, el gobierno explicó que prevé destinar estos recursos a "hacer frente al impacto de la crisis energética y facilitar la transición energética del país".

"Se trata de una situación de emergencia urgente e inevitable", reiteró la portavoz de la Oficina del Primer Ministro, Ratchada Thanadirek, citada en el escrito, quien detalló que el proyecto de endeudamiento será presentado este 14 de mayo ante el Parlamento.

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Todos los préstamos provendrán de entidades nacionales, donde la liquidez interna es actualmente muy alta y las tasas de interés son muy bajas, concluye la nota de prensa.

A finales de marzo, Anutin aseguró que su gobierno había acordado con Irán la navegación de los petroleros tailandeses por el estratégico estrecho de Ormuz, para aliviar las preocupaciones sobre la seguridad energética de su país.

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Sin embargo, la continuidad del conflicto y la débil tregua entre Teherán y Washington amenazan la estabilidad de la economía global, especialmente en zonas altamente dependientes del tránsito por Ormuz, como varios países asiáticos. EFE