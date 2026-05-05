Spotify trabaja en una opción para cambiar el contenido ya descargado a la calidad de audio sin pérdida

Spotify está trabajando en una opción para permitir cambiar la calidad del contenido ya descargado a audio sin pérdida, solucionando la necesidad de tener que volverlo a descargar para que disponga de este nivel de calidad, como exige actualmente.

La plataforma de contenido en 'streaming' lanzó el audio sin pérdida para sus suscriptores Premium en septiembre del pasado año, un nuevo nivel de audio que permite escuchar cada detalle de la música, al reproducirse en calidad FLAC de hasta 24 bits/44.1 kHz.

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A pesar de ser una de las funciones más esperadas por los usuarios de Spotify, encontraron un inconveniente a la hora de disfrutar del contenido ya descargado a través de la plataforma, ya que la calidad de descarga sin pérdida solo está disponible para las nuevas descargas, mientras que las existentes mantienen la calidad anterior.

Se ha de tener en cuenta que la aplicación sí mejora automáticamente la calidad de los archivos descargados entre los niveles de baja, normal, alta y muy alta. Sin embargo, no aplica lo mismo para el nivel sin pérdida, por lo que los usuarios tienen que eliminar y volver a descargar todo el contenido del que ya disponían previamente para poder escucharlo sin pérdida, independientemente de la cantidad de álbumes o el tamaño de la biblioteca de canciones.

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Ahora, Spotify está trabajando para resolver esta dificultad, con una nueva opción que permitirá cambiar el contenido ya descargado a la calidad de audio sin pérdida, como ha podido conocer Android Authority, tras analizar la versión 9.1.48.148 de la aplicación para Android.

Concretamente, el medio citado ha identificado partes de código interno relacionadas con una nueva función de descarga masiva en las que se detalla que podrán "actualizar las descargas actuales a la calidad de audio que hayan seleccionado".

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Se ha de tener en cuenta que en el código no se especifica que sea una función dirigida al nivel de audio sin pérdida pero, dado que Spotify ya permite actualizar la calidad de audio del resto de niveles, se prevé que esté enfocada en el audio sin pérdida.

Asimismo, el mismo medio también ha identificado partes de código con advertencias sobre el espacio de almacenamiento y el uso de datos a la hora de descargar audio sin pérdida. "Esto podría hacer que tu dispositivo se quedara sin espacio", se detalla en el código de la aplicación.

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Con todo, se trata de una nueva función en desarrollo y, por tanto, no se ha comenzado a implementar para los usuarios. Aunque se prevé que llegue en el futuro para mejorar la experiencia de descarga de música a nivel general.