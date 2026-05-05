Siria autoriza a bancos y proveedores interactuar con redes globales de pago, incluidas Visa y Mastercard

El Banco Central de Siria (BCS) ha autorizado a las entidades y proveedores de servicios de pagos electrónicos que interactúen con redes globales de pagos, incluidas Visa y Mastercard, tras años de aislamiento del sistema financiero global, un paso destinado a "modernizar el sector financiero nacional".

El organismo ha indicado en un comunicado en redes sociales que su decisión 259 L.A. "supone un paso clave en la modernización del sector financiero del país" y "forma parte de la estrategia de avanzar en los pagos digitales, reforzar la infraestructura financiera y apoyar la reintegración gradual del sistema financiero sirio en la economía global".

PUBLICIDAD

Así, ha manifestado que este paso "permite a las instituciones financieras globales expandir sus servicios y ofrecer soluciones d pago más seguras, eficientes y tecnológicamente avanzadas para individuos y empresas", después de años con el país al margen del sistema global a causa de la guerra civil desatada en 2011 por la represión de las protestas contra el régimen de Bashar al Assad.

El BCS ha apuntado que entre los beneficios esperados figuran "permitir a los visitantes en Siria que usen sus tarjetas bancarias internacionales" y "permitir que los sirios que viajen al extranjero puedan realizar pagos a nivel global con mayor flexibilidad".

PUBLICIDAD

Además, espera "extender el uso de los pagos electrónicos y reducir la dependencia del efectivo, potenciar la experiencia de usuario en transacciones nacionales e internacionales, apoyar el crecimiento del comercio electrónico y empoderar a las startups y fortalecer la seguridad y fiabilidad de las transacciones financieras".

El gobernador del BCS, Abdulqader al Hasriya, ha enmarcado la decisión en "la visión del sector financiero como centro regional que conecta mercados y oportunidades". "Esto beneficiará a todas las partes y fortalecerá la posición de Siria como un prometedor centro económico en la región", ha sostenido, según un segundo mensaje publicado por el organismo.

PUBLICIDAD

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --liderado por el ahora presidente de transición, Ahmed al Shara-- han protagonizado un acercamiento con Washington y otros países occidentales que hasta entonces buscaban al actual mandatario por su papel en el citado grupo yihadista.