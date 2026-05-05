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Rusia denuncia la muerte de dos civiles en un nuevo ataque ucraniano con drones

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Las autoridades rusas han informado este martes de la muerte de dos personas, así como de otra treintena de heridos, como consecuencia de un ataque con drones del Ejército ucraniano sobre la región de Chuvasia.

El gobernador de Chuvasia, Oleg Nikolaev, ha afirmado que el ataque ha supuesto "un desafío sin precedentes" para la región al tratarse del "mayor ataque jamás perpetrado" por las fuerzas ucranianas. "Dos civiles perdieron la vida (...) Otras 32 personas resultaron heridas, entre ellas un niño", ha contado en redes sociales.

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Nikolaev ha denunciado que los mayores daños han recaído en infraestructura civil, incluida una treintena de edificios de apartamentos. No obstante, solo dos de ellos han sufridos daños suficientes para tener que evacuar a sus residentes.

El gobierno regional ha decretado el estado de emergencia en toda la provincia, como mecanismo para "movilizar rápidamente todos los recursos de la República y brindar asistencia a la población lo antes posible".

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