Rubio elude una pregunta sobre Colombia: ¿Por qué no esperamos después de las elecciones?"

Washington, 5 may (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, eludió este martes una pregunta sobre Colombia durante una rueda de prensa y justificó su decisión por la cercanía de las elecciones en el país.

Cuando un periodista le gritó que tenía una pregunta sobre el país sudamericano, el jefe de la diplomacia estadounidense dio la palabra a otro reportero y añadió: "Veremos si respondemos a la de Colombia. Tienen unas elecciones. ¿Por qué no esperamos a después de las elecciones?", dijo.

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Rubio, que ofreció la rueda de prensa en sustitución de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de baja por maternidad, concluyó la comparecencia sin llegar a hablar de Colombia.

Colombia celebrará el próximo 21 de junio la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que lideran las encuestas el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico; el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria; y, en tercer lugar, la conservadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático.

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La relación entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, del mismo partido que Cepeda, ha estado marcada por episodios de alta tensión.

Ambos mandatarios se han cruzado insultos, y Estados Unidos llegó a sancionar a Petro, al que acusó de liderar el narcotráfico, y retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra las drogas.

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Sin embargo, Trump y Petro se reunieron en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, en un encuentro en el que mostraron una inesperada buena sintonía. EFE

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