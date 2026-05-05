Agencias

Muere un joven de 20 años tras recibir una puñalada esta madrugada en un parque de San Blas

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Un joven de unos 20 años ha fallecido este martes de madrugada por heridas de arma blanca tras recibir una puñalada en el tórax en plena vía pública en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos han ocurrido sobre las 7.15 horas de esta mañana en el parque Paraíso, situado en la calle Alberique, hasta donde se han trasladado agentes de Policía Nacional, que han sido quienes han iniciado las maniobras de reanimación.

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A su llegada a la zona, los sanitarios del Samur-Protección Civil han continuado con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, si bien tras media hora solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, un joven de origen nigeriano.

En el suceso ha colaborado también la Policía Municipal de Madrid, si bien el caso está ahora bajo investigación de la Policía Nacional, que todavía se encuentra en plena búsqueda del autor de los hechos, según han señalado fuentes policiales.

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