Madonna llega a la Met Gala con una enigmática performance

Nueva York, 4 may (EFE).- La diva del pop Madonna llegó este lunes a la Met Gala haciendo una enigmática performance en torno a un tocado con un barco fantasma que lucía sobre la cabeza, y con música etérea de fondo.

La cantante de 'Like a Virgin' iba acompañada de varias jóvenes de diferentes razas, vestidas con túnicas transparentes y con un velo en los ojos, que sujetaban a su vez una tela que las unía a la estrella.

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Madonna, asistente regular al evento benéfico del instituto de moda del museo metropolitano de Nueva York, se detuvo ante la prensa en la alfombra roja y miró desafiante, pero no contestó preguntas.

La temática de este año es "la moda es arte", lema que muchos invitados se tomaron al pie de la letra, luciendo obras conocidas, o haciendo interpretaciones libres. EFE

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