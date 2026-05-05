Los Rolling Stones llegan al hotel Weylin de Nueva York para presentar su nuevo disco

Nueva York, 5 may (EFE).- La mítica banda The Rolling Stones llegó este martes al hotel Weylin de Nueva York para presentar su nuevo disco, 'Foreign Tongues', que saldrá a la venta el 10 de julio y del que hoy ofrecieron un adelanto.

Con su buen ánimo característico y energía incansable, los tres integrantes en activo del grupo británico, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood, posaron ante medios y fans en un 'photocall' con su emblemático logo de la boca con la lengua fuera.

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Se espera que ofrezcan detalles sobre su primer trabajo de estudio desde 2023, que mezclará rock, blues y country, y del que han adelantado 'In the Stars', su nuevo sencillo, que recupera el sonido más clásico del rock de la banda.

Formados en Londres en 1962, los Stones siguen siendo una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del rock, con himnos como '(I Can't Get No) Satisfaction', 'Paint It Black' o 'Start Me Up'.EFE

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