El nobel Dmitri Muratov cree que "el periodismo profesional salvará el mundo" del fascismo

París, 5 may (EFE).- El periodista ruso Dmitri Muratov, galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2021, dijo este martes estar "convencido de que el periodismo profesional salvará el mundo, como un antídoto contra la dictadura y el auge del fascismo".

En el acto del centenario de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) en París, Muratov dijo a los periodistas, en un mensaje grabado en vídeo, que "se les necesita más que nunca" porque "el mundo se encuentra en una situación donde la verdad ya no importa".

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"La verdad es cara. Para obtener la verdad, uno a veces debe arriesgar su propia vida, mientras que las mentiras son baratas: sus ciberanzuelos y viralidad son mil veces más grandes que la verdad", lamentó.

Muratov señaló a las campañas de desinformación propugnadas por los "dictadores" actuales, quienes -dijo- "reclaman que las mentiras no sean refutadas" y afirman que "la verificación de datos es una violación del derecho a la libertad de expresión".

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"La verificación de datos debe reinstalarse y los profesionales deben volver al lugar que les corresponde para evitar que la Inteligencia Artificial (IA) incurra en cualquier mentira", añadió, en referencia a la generación de contenidos falsos.

El pasado noviembre, Muratov ya alertó en el foro Vigo Global Summit de que "la propaganda ha pasado de ser vertical a horizontal" con la ayuda de mucha gente que difunde noticias falsas e ideología de odio, una situación agravada con la IA.

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"Muchos hoy preguntan: '¿para qué sirve el periodismo profesional? ¿quién lo necesita? Yo siempre respondo con una pregunta: ¿te gustaría que un bloguero te operara en el hospital en lugar de un cirujano?", dijo.

La intervención del periodista finalizó con un plano en el que mostró su carné de afiliación al FIP, la mayor organización de representación de periodistas en todo el mundo -formada por 600.000 profesionales en más de 140 países- con el mensaje "esta tarjeta abre todas las puertas".

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Dmitri Muratov (Samara, 1961) es cofundador del medio ruso crítico con el gobierno 'Novaya Gazeta' ('Nueva Gaceta'), que ha vivido el asesinato de seis de sus periodistas desde su creación en 1993, entre ellos la célebre Anna Politkóvskaya (1958-2006).

El nobel de la paz le fue entregado en 2021 junto a la periodista filipina Maria Ressa (Manila, 1963) "por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es un requisito previo para la democracia y la paz duradera".

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Muratov es el tercer ruso galardonado con el Nobel de la Paz, después del físico nuclear Andréi Sájarov (1921-1989), en 1975, y del expresidente de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov (1931-2022), en 1990. EFE