Carmen Lomana sentencia a Pelayo Díaz tras su polémica con Gloria Camila: "¿Desde cuándo es tan clasista?"

Colaboradora de 'La Razón' desde hace 14 años, e icono de estilo, Carmen Lomana no se ha perdido este lunes la entrega de los VIII Premios Lifestyle que el diario y el magazine Lifestyle han entregado a diferentes personalidades de nuestro país para poner en valor el arte, la cultura, la moda y la gastronomía, como la modelo Inés Sastre, el escritor Juan del Val, o el chef Martín Berasategui entre otros.

Y además de dar una nueva lección de elegancia con un look impecable compuesto por blazer blanca entallada con botondura tipo joya, falda midi plisada de vuelo en color negro con pequeños lunares en blanco, y collar de perlas con varias vueltas, la socialité no ha dudado en dar su opinión sobre la polémica protagonizada por Pelayo Díaz y Gloria Camila después de que el influencer apuntase que los toreros son "asesinos" y la hija de José Ortega Cano no dudase en salir en defensa de su padre.

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Una guerra mediática en directo en el programa en el que ambos colaboran, 'El tiempo justo', que el diseñador ha querido zanjar asegurando que "afortunadamente no tenemos nada que ver" y que no le beneficia este 'rifirrafe' porque enfrentarse con alguien como ella le "rebaja el caché".

Palabras a las que Carmen ha reaccionado sorprendida e indignada con Pelayo a partes iguales: "Pelayo últimamente dice unas cosas que no... O sea, pero ¿desde cuándo es tan clasista? ¿Pero de dónde?" ha sentenciado impacable, reconociendo que "a mí Gloria Camila me parece una niña muy buena y muy encantadora".

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"Yo nunca he tenido prejuicios y el otro día presenté 'El Diablo viste de Prada'. Y trabajo sin parar. Y tengo un caché muy bueno, muy alto. Pero desde luego lo último que tengo en mi vida es ser clasista, es tener prejuicios de clase y es creerme más que nadie por estar en el mundo de la moda, por tener la mejor colección de moda que hay en España. Y eso lo digo, sí. O sea, no porque no sea sino porque me parece que no tiene nada que ver. Y esta niña es estupenda, un cielo, y delante de mí no me gusta que nadie la haga de menos" ha afirmado tajante, dejando claro que no le han gustado en absoluto las palabras que el influencer ha dedicado a la hija de Rocío Jurado.