Bolsonaro recibe el alta hospitalaria tras su operación de hombro

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, en arresto domiciliario al calor de su condena a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, ha recibido el alta hospitalaria tras una cirugía en el hombro derecho a la que se ha sometido en la capital del país, Brasilia, bajo autorización judicial.

Bolsonaro se sometió a una cirugía electiva en la articulación del hombro derecho el pasado viernes, un procedimiento programado con antelación y en el que, según el equipo médico, no hubo complicaciones.

PUBLICIDAD

"Deberá usar un cabestrillo durante seis semanas y luego comenzará una fisioterapia intensiva. Estimamos un tiempo de recuperación y le daremos el alta (médica) en un plazo de seis a nueve meses", ha declarado el cirujano Alexandre Paniago en una rueda de prensa ofrecida por el equipo médico que trata al expresidente, según ha recogido el portal de noticias brasileño G1.

Tras la intervención, que ha consistido en una artroscopia para reparar el manguito rotador de su hombro derecho, los médicos han señalado que Bolsonaro permanecería bajo observación clínica y control del dolor, y que se esperaba su alta hospitalaria si su evolución se consideraba satisfactoria, como finalmente ha ocurrido.

PUBLICIDAD

El expresidente cumple una condena de 27 años de cárcel por liderar una trama golpista para mantenerle en el poder después de las elecciones de octubre de 2022 y se encuentra bajo arresto domiciliario desde marzo por razones humanitarias. La cirugía se realizó con la autorización del juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal.

La operación llega en un momento propicio para sus intereses penitenciarios, después de que el Congreso de Brasil tumbara el pasado jueves el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al proyecto de ley que reduce las penas a los implicados en el intento de golpe de Estado.

PUBLICIDAD

El texto establece que las penas por delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado de derecho no deben aplicarse de forma acumulativa cuando se cometan en el mismo contexto; también prevé una reducción de penas de entre uno y dos tercios para los delitos de intento de golpe de Estado cuando se cometan en grupo, siempre que el autor no haya financiado ni ejercido un rol de liderazgo.