Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, se ha casado en secreto con el actor estadounidense Jesse Williams

Alejandra Onieva y el actor Jesse Williams, que alcanzó la fama mundial con su personaje del doctor Jackson Avery en la serie 'Anatomía de Grey', se han casado en secreto. Tal y como adelantó este lunes el programa presentado por Alba Carrillo en TenTV, 'El sótano club', y confirmó horas después la revista ¡Hola!, la hermana de Íñigo Onieva y el intérprete norteamericano se han dado el 'sí quiero' en una ceremonia íntima en Estados Unidos acompañados tan solo por sus familiares y amigos más cercanos.

Fue a principios de septiembre de 2025 cuando salió a la luz que la actriz de 'El secreto de puente viejo' y el nombrado 'actor más sexy del mundo' por la revista People en 2017 estaban viviendo una discreta historia de amor que comenzó durante el rodaje en Positano (Italia) de la serie de Prime Video que ambos protagonizan y que unió sus caminos meses antes, 'Hotel Costiera'.

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Desde entonces, aunque ambos prefieren vivir su relación lejos de los focos, han sido varias las ocasiones en las que han sido fotografiados de lo más cómplices y sin esconder su amor en lugares como Roma, San Sebastián, o Madrid, que Jesse (44) ha conocido de la mano de Alejandra (33) y a donde ha viajado en varias ocasiones en los últimos tiempos con la cuñada de Tamara Falcó para visitar a su familia.

Y ahora, dando un paso más para formalizar su noviazgo, se han convertido en marido y mujer en una boda sorpresa de la que por el momento se desconocen los detalles, aunque sí se sabe que se celebró hace unos meses en el país natal del actor, y que los seres queridos de la intérprete española viajaron a Estados Unidos para ser testigos del día más feliz de su vida.

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Mientras se trata del primer matrimonio para Alejandra, cuya última relación sentimental conocida fue con el también actor Sebastian Stan -conocido por sus papeles en la serie 'Gossip Girl' y en la película 'Capitán América'- con el que rompió en 2023, Jesse estuvo casado con Aryn Drake-Lee, madre de sus dos hijos y de la que se separó en 2017.