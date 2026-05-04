Zelenski aborda con la UE, la OTAN y otros socios cómo "revitalizar" el proceso de negociaciones con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha abordado este lunes con la Unión Europea (UE), la OTAN y otros socios cómo "revitalizar" el proceso de negociaciones de paz con Rusia, tras la "pausa" en los contactos a raíz del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Debido a la guerra en Irán, actualmente hay una obvia pausa en las negociaciones. Discutimos cómo revitalizar este proceso, los contactos con Estados Unidos y el papel de Europa en él", ha dicho Zelenski en un mensaje en redes sociales, tras un encuentro con líderes de Francia, Reino Unido, Italia, Noruega, Polonia, Finlandia, Canadá, la UE y la OTAN en el marco de la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en la capital de Armenia, Ereván.

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"También hemos sobre la situación en la línea del frente. De forma importante, todos los socios señalaron que las posiciones de Ucrania son ahora significativamente más fuertes. Estoy agradecido a nuestros guerreros", ha manifestado Zelenski, quien ha desvelado que también ha habido "conversaciones detalladas sobre el refuerzo de las capacidades aéreas".

En este sentido, ha afirmado que el diálogo sobre este tema ha incluido "la producción de los sistemas y misiles europeos necesarios, el apoyo a la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania-- y las formas de equipar a Europa con sus propias capacidades antibalísticas".

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Zelenski, que ha dado las gracias a Canadá por su última contribución de 200 millones de dólares (cerca de 170,6 millones de euros) a la PURL, ha reseñado que las conversaciones con los socios también han cubierto "la necesidad de proteger la energía", al tiempo que ha dado las gracias a la UE por su paquete de ayuda de 90.000 millones de euros, desbloqueado el 22 de abril tras dos meses de bloqueo por parte de Hungría.

"Es importante que los fondos comiencen a llegar lo antes posible y que Ucrania pueda pones en marcha sus planes de resiliencia en preparación para el invierno. Gracias por apoyar a Ucrania", ha zanjado el mandatario ucraniano.

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