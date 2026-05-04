Zelenski dice que Ucrania podría atacar con drones el acto del 9 de mayo en Moscú

Ereván, 4 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en su discurso ante la Comunidad Política Europea que se celebra este lunes en Ereván (Armenia) que Ucrania podría atacar con drones el acto anual de conmemoración de la victoria soviética sobre los nazis del próximo sábado 9 de mayo en Moscú.

"Los drones ucranianos también pueden atacar este desfile. Esto demuestra que (los rusos) no son tan fuertes como antes", afirmó Zelenski, que hizo estas declaraciones horas después de que un dron ucraniano impactara en un edificio de Moscú situado a unos diez kilómetros del Kremlin, según ha confirmado el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

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"Rusia ha anunciado un desfile el 9 de mayo, pero no habrá equipamiento militar en este desfile", dijo Zelenski en su alocución, en referencia al anuncio hecho la semana pasada por el Ministerio de Defensa ruso de que no habría tanques y misiles en el desfile como es habitual.

Zelenski interpretó esta decisión del Kremlin como una prueba de la debilidad rusa, como ya hizo también la semana pasada la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. EFE

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