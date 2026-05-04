Un supuesto ataque iraní contra un buque de EE.UU. eleva la tensión en medio de la tregua

Redacción Internacional, 4 may (EFE).- Estados Unidos (EE.UU.) desmintió este lunes que un buque suyo recibiera el impacto de misiles en el estrecho de Ormuz, como sostenía Irán, y aseguró que cruzó esa zona en la operación 'Project Freedom' ('Poyecto Libertad') para reabrir el tránsito, mientras Emiratos Árabes Unidos reportó un ataque iraní con dron que causó un incendio.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) desmintió que uno de sus navíos militares hubiera sido atacado al intentar atravesar el estrecho de Ormuz, como había afirmado la prensa iraní.

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"Ningún navío estadounidense ha sido alcanzado. Las fuerzas estadounidenses siguen apoyando la operación 'Project Freedom' y el bloqueo naval de los puertos iraníes", dijo en la red X el Comando Central, encargado de las operaciones militares en Oriente Medio.

Por su parte, el ejército iraní aseguró que destructores estadounidenses trataban de acercarse al estrecho de Ormuz en el mar de Omán y fueron advertidos en varias ocasiones por radio "del riesgo de violar el alto el fuego".

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Los buques estadounidenses ignoraron los repetidos avisos iraníes, por lo que abrieron fuego a modo de advertencia, según la versión de Teherán.

Tras ello, dos misiles impactaron contra un navío de la Armada estadounidense obligándole a abandonar su intento de cruzar el estrecho, según informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

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Además, el Centcom informó de que facilitó el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un "primer paso" en la operación anunciada ayer, domingo, por el presidente estadounidense, Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.

El Centcom indicó en X que "destructores lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos operan actualmente en el golfo Arábigo tras cruzar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad" y aseguró que sus fuerzas "están ayudando activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito de la navegación comercial".

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"Como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense han cruzado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía con seguridad", afirmó el mando militar.

La operación 'Proyecto Libertad' comenzó hoy y movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní, según Estados Unidos.

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Irán, por el contrario, afirmó que impidió la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho tras emitir una "advertencia firme y rápida", después de que Trump anunciara la operación.

"Con una advertencia firme y rápida de la Fuerza Naval del Ejército, se impidió la entrada de destructores enemigos estadounidense-sionistas en el área del estrecho de Ormuz", sostuvieron las relaciones públicas del Ejército iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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La Guardia Revolucionaria también advirtió de que cualquier intento de tránsito que contradiga los protocolos iraníes "se enfrentará a graves riesgos y cualquier buque que los incumpla será detenido por la fuerza".

También este lunes un ataque con dron lanzado desde Irán provocó "un gran incendio" en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos (EAU), después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.

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"Las autoridades del emirato de Fuyaira confirmaron un gran incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fujairah (FOIZ), provocado por un ataque con dron procedente de Irán", informó la Oficina de Medios de Fuyaira en un comunicado, en el que afirmó que los equipos de emergencia "respondieron de inmediato".

La Defensa Civil de Fuyaira "continúa trabajando para controlar el incendio", agregó la nota, sin aportar más detalles sobre los daños provocados ni posibles víctimas mortales.

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Previamente, Emiratos había denunciado un ataque "terrorista iraní" contra un buque cisterna perteneciente a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) con dos drones mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, sin causar heridos, tal y como informaron fuentes oficiales.

De hecho, el Ministerio de Defensa emiratí sostuvo haber interceptado sobre sus aguas territoriales tres misiles crucero "procedentes de Irán", en la primera operación de derribo de proyectiles desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos y Teherán hace casi un mes.

Esta es la primera vez que Emiratos anuncia que está respondiendo a un ataque desde la entrada en vigor de la tregua entre Estados Unidos e Irán el 8 de abril.

El número de muertos por ataques israelíes en el Líbano sigue ascendiendo y hoy llegó a 2.696 desde que empezó la ofensiva el 2 de marzo, con 17 fallecidos más que los registrados ayer domingo, según fuentes oficiales.

El número de heridos en las últimas 24 horas fue de 32, según el comunicado oficial reproducido por la Agencia Oficial de Noticias libanesa (ANN), que especifica que 103 profesionales sanitarios murieron durante esta ofensiva israelí. EFE