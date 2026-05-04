Racing iguala con Huracán y logra último cupo de zona B a octavos del Apertura argentino

Buenos Aires, 3 may (EFE).- Racing Club apenas empató 0-0 con Huracán este domingo pero el resultado le bastó para conseguir el último cupo de la zona B a octavos de final del torneo Apertura del fútbol argentino, tras jugarse la novena y última fecha de la temporada regular.

Pese a clasificarse, Racing se retiró silbado en su estadio y ahora se las verá con Estudiantes de La Plata.

PUBLICIDAD

Boca Juniors, segundo de la Zona A, en tanto, se cruzará con Huracán, mientras que Vélez Sarsfield jugará ante Gimnasia y Esgrima La Plata y Talleres tendrá el clásico cordobés frente a Belgrano.

Independiente Rivadavia, equipo sensación y líder de la Zona B, por ahora enfrentará a Unión de Santa Fe (21 puntos), posición a la que podrían alcanzar Defensa y Justicia (19) -visita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza- e Instituto (18) -enfrenta a Estudiantes en Río Cuarto- que juegan este lunes.

PUBLICIDAD

River, que este domingo cayó como local 0-1 contra Atlético Tucumán, tendrá como rival en octavos de final a San Lorenzo, en tanto que Argentinos Juniors se medirá con Lanús y Rosario Central frente a Independiente.

La instancia de octavos de final se disputará entre viernes y domingo a partido único con la localía correspondiente al mejor ubicado en su zona en un camino que desembocará en una final que coronará al primer campeón de la temporada del fútbol argentino. EFE

PUBLICIDAD