Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra "infraestructura de Hezbolá" en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha lanzado este lunes una nueva oleada de bombardeos contra "infraestructura de Hezbolá" en el sur de Líbano, en medio de sus ataques a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril y las condenas desde Beirut y la comunidad internacional a estas acciones, en plenos contactos bilaterales para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado a atacar infraestructura de Hezbolá en múltiples zonas del sur de Líbano", ha dicho el Ejército israelí en un breve mensaje, poco después de que su portavoz en árabe, Avichai Adrai, emitiera órdenes de evacuación para cuatro localidades en esta parte del país.

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Adrai ha señalado en un mensaje en redes sociales que la orden afecta a las localidades de Qana, Dibal, Qaqaia al Yisr y Sarifa, antes de afirmar que "las violaciones del alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá obliga a las FDI actuar con fuerza".

"Por su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y alejarse de sus aldeas a una distancia no menor de mil metros", ha manifestado. "Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate pone su vida en peligro", ha zanjado, en vistas a nuevos bombardeos israelíes contra estas localidades.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.600 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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