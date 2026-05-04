Endesa detecta 72.700 fraudes eléctricos en 2025, la cifra más alta del último lustro y 1.700 más que en 2024

Endesa ha detectado 72.700 fraudes eléctricos en 2025, lo que supone la cifra más alta del último lustro y un aumento de 1.700 casos respecto al año anterior, según ha informado este lunes.

También es el equivalente a 200 fraudes al día o más de ocho fraudes a la hora, con las plantaciones de marihuana como una de las principales causas, estima la compañía eléctrica en un comunicado.

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Además, en los últimos cinco años el fraude eléctrico detectado por Endesa equivale al consumo anual de más de un millón de hogares, comparable con la suma de los hogares existentes en Barcelona y Sevilla, lo que "evidencia la magnitud de un problema que pone en riesgo la seguridad física de las personas, deteriora la calidad del suministro eléctrico y encarece la factura de todos los consumidores", afirma.

En ese mismo periodo (entre 2021 y 2025), la filial de redes de Endesa, e-distribución, cerró más de 320.000 expedientes por manipulaciones de la red de distribución, con lo que recuperó más de 3.750 GWh.

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De acuerdo con la compañía, uno de los principales causantes de estos fraudes son las plantaciones de marihuana instaladas en pisos y naves, que se enganchan a la red de forma ilegal, realizan grandes consumos de electricidad las 24 horas del día y colapsan la infraestructura eléctrica de la zona.

Así, en 2025 se desmantelaron unas 1.850 instalaciones de interior ('indoor') -cada una consume lo mismo que 80 viviendas- para el cultivo de cannabis, lo que implicó recuperar 182,7 millones de KWh de energía, según datos de Endesa, que lo califica de "problema creciente" y avisa de que también se contabilizaron ese año 58 casos de agresiones cuando sus empleados realizaban trabajos para desmantelar fraudes.

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En cuanto a las denuncias anónimas ciudadanas, señala que estas derivaron en 22.000 inspecciones, que permitieron actuar en alrededor de 6.000 suministros con pérdida de energía.

Por último, Endesa apunta a "un marco penal comparativamente más laxo" en España para combatir este delito, que habría tenido "un efecto disuasorio muy limitado", pero "valora el reciente endurecimiento de penas para el delito de defraudación de fluido eléctrico en los casos vinculados a cultivos de marihuana".

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La energética hace referencia a la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, en materia de multirreincidencia, por la que se modifica el Código Penal y se incorpora un subtipo agravado para este delito.

Esta reforma, que endurece las sanciones y prevé penas de prisión de seis a 18 meses o multas de 12 a 24 meses, representa "un avance respecto del marco anterior para abordar un problema especialmente grave en determinadas zonas de España", sostiene.

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