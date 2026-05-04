El Eurogrupo pide a Trump que no suba los aranceles pero se muestra listo para responder

Bruselas, 4 may (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) instaron este lunes a Estados Unidos a respetar el acuerdo comercial alcanzado el pasado verano y a no subir al 25 % los aranceles a los coches y camiones europeos, aunque insistieron en que la UE se reserva su derecho a responder si Donald Trump cumple su amenaza.

El último giro del presidente de Estados Unidos se coló en la agenda de esta reunión y todos los ministros que fueron preguntados por esta cuestión destacaron que la UE está dando los pasos necesarios para aplicar cuanto antes el acuerdo frente a la posición de Trump, que acusó al bloque de incumplir su parte.

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"Tenemos un acuerdo y está negociándose (entre instituciones de la UE). Está siendo examinado democráticamente por el Parlamento Europeo. Queremos mantener este pacto con buena fe", aseguró el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, quien pidió también "ignorar el ruido".

En una línea similar, el neerlandés Eelco Heinen afirmó que en la UE hay "gente trabajando muy duro para finalizar este acuerdo", por lo que llamó a "mantener la mente fría" en el lado europeo y a no hacer declaraciones que impidan que el pacto comercial se aplique cuanto antes.

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"Logramos un acuerdo claro hace unos meses, con diferentes aranceles que aplicar, y sería importante mantener ese acuerdo, es muy extraño que un socio en la mesa cambie las condiciones", expresó el belga Vincent van Peteghem, en un mensaje parecido al del irlandés Simon Harris, quien señaló que "todo el mundo debe ceñirse" a lo pactado.

Pese a estos mensajes, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, que se reúne este martes en París con su homólogo europeo, Maros Sefcovic, aseguró hoy que Trump cumplirá con su amenaza e impondrá unos aranceles que serían vistos en el club comunitario como un incumplimiento del acuerdo comercial.

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Si el presidente de Estados Unidos opta por dar finalmente este paso, la UE "mantiene todas las opciones sobre la mesa" para responder a Washington, según recordó la Comisión Europea, institución que tiene las competencias comerciales en el bloque.

Esta fue una opinión compartida también por varios de los ministros de Eurogrupo, entre ellos el español Carlos Cuerpo, quien subrayó que el bloque se "reserva la capacidad de actuar" si Estados Unidos "se sale del cumplimiento de su parte del acuerdo".

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"No queremos otra escalada con Estados Unidos, queremos un camino común, pero por supuesto estamos también preparados por el lado europeo. Ya vimos con Groenlandia que es bueno estar preparado y decidido", afirmó el alemán Lars Klingbeil.

Aunque nunca se ha utilizado, en cada crisis comercial con Washington ha sobrevolado la posibilidad de activar el llamado instrumento 'anticoerción" del bloque, en vigor desde 2023 para proteger a la UE y a sus Estados miembros contra presiones económicas por parte de terceros países.

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Su aplicación sería gradual y primero se inician negociaciones con el país en cuestión, pero en último término se adoptarían represalias comerciales como restricciones sobre las importaciones y exportaciones, inversiones en la UE o derechos de propiedad intelectual. EFE