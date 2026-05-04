El presidente libanés afirma que "no es el momento oportuno" para reunirse con Netanyahu

El Cairo, 4 may (EFE).- El presidente del Líbano, Joseph Aoun, afirmó este lunes que "no es el momento oportuno" para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al indicar que primero es necesario alcanzar un acuerdo de seguridad en medio de las conversaciones preparatorias en Washington sobre el alto el fuego.

"Primero debemos alcanzar un acuerdo de seguridad y detener los ataques israelíes contra nosotros antes de plantear la cuestión de una reunión entre ambos países", dijo Aoun, según un comunicado emitido por la Presidencia libanesa.

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El mandatario hizo estas declaraciones en medio de las violaciones del alto el fuego por parte de Israel, que continúa bombardeando el Líbano casi a diario, y ante los deseos del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Aoun y Netanyahu mantengan un encuentro.

Aun así, Aoun afirmó que "no hay vuelta atrás en el camino de las negociaciones", ya que el Líbano no tiene "otra opción", aunque insistió en que cualquier proceso de negociación debe basarse en la retirada de las tropas israelíes de "los territorios ocupados" del sur del país, entre otras cuestiones.

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Asimismo, consideró que las reuniones celebradas en Washington entre los embajadores del Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos "representan un logro significativo" para el país, al afirmar que "se trata de una gran oportunidad que debe aprovecharse".

Este mismo lunes, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, recordó en una rueda de prensa que las conversaciones de Washington no son "negociaciones", sino rondas "preparatorias" destinadas a allanar el camino para un proceso que conduzca a un alto el fuego.

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Hasta el momento, el Líbano e Israel han celebrado dos reuniones a nivel de embajadores para establecer un alto el fuego inicial de diez días y, posteriormente, para extenderlo tres semanas más, hasta mediados de mayo, aunque la medida está siendo violada a diario con ataques israelíes y del grupo chií libanés Hizbulá. EFE