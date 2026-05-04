Ayuso destaca el "hito" del primer trasplante de hígado de donante vivo en México con cirugía robótica y ayuda de La Paz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha felicitado este lunes por un nuevo "hito" de la sanidad madrileña a nivel mundial, el primer trasplante de hígado de un donante vivo asistido por un robot en México y realizado por un equipo del Hospital Universitario de La Paz en el marco de una formación a sus colegas mexicanos.

Así lo ha indicado durante su intervención en un encuentro con empresarios de la Cámara de Comercio de España en México en el que ha subrayado que la región cuenta "con una de las mejores sanidades públicas del mundo en todos los aspectos", entre los que ha citado a sus profesionales, sus terapias, sus técnicas avanzadas y "su generosidad".

PUBLICIDAD

En concreto, un equipo de cirujanos generales y pediátricos de La Paz se ha desplazado recientemente a México para formar a los profesionales del Hospital Naval y del Centro Nacional de Trasplantes del país norteamericano (CENATRA) en la realización de una hepatectomía para trasplante hepático de donante vivo asistida con cirugía robótica.

Se trata de una técnica en la que este centro madrileño es pionero desde 2024, año en el que La Paz se convirtió en el primer centro en España en la extracción parcial de hígado de donante vivo para trasplante mediante cirugía robótica.

PUBLICIDAD

"Hoy hemos conocido que aquí en México se ha realizado el primer trasplante de hígado de un donante vivo asistido por un robot y realizado por un equipo del hospital público de La Paz de Madrid", ha subrayado la presidenta regional.

Este "hito en la sanidad a nivel mundial en los trasplantes", en palabras de la presidenta regional, ha sido posible gracias a la colaboración de estos profesionales de La Paz y sus colegas mexicanos, en el marco de intercambios habituales de formación sanitaria en la que el equipo madrileño ha mostrado al mexicano cómo realizar esta intervención.

PUBLICIDAD

"Creo que es así como tenemos que afrontar el futuro, cuántas vidas más podremos salvar, cuántas vidas más podremos prolongar, cuánto sufrimiento innecesario se puede evitar, cuánta prosperidad a cuantos rinconcitos, pequeños y grandes de municipios de todo color podemos llegar si dejan crecer a la empresa libre, si creemos en la prosperidad y en todo lo que da una democracia cuando es libre", ha remarcado la jefa del Ejecutivo madrileño.