Agencias

El argentino Ojeda, jugador de la jornada 11 de la MLS tras su triplete al Inter Miami

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Miami (EE.UU.), 4 may (EFE).- El argentino Martín Ojeda, del Orlando City, fue reconocido como el mejor jugador de la jornada 11 de la Major League Soccer (MLS), tras anotar tres goles en la victoria por 3-4 ante el Inter Miami.

El centrocampista fue el gran protagonista de la remontada del Orlando City en el derbi de Florida, en el que 'Los Leones' remontaron un 3-0.

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Ojeda anotó los tres primeros goles de su equipo; dos con sendos trallazos desde la frontal del área, y otro de penalti, antes de que su compañero Tyrese Spicer culminara la gesta en el descuento.

Fue el segundo triplete de Ojeda en la MLS, y alcanzó los 33 goles con la camiseta del Orlando City en la temporada regular.

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Además, se unió a Karim Benzema y a Kylian Mbappé como los únicos jugadores en anotar tres goles en un partido contra un equipo de Lionel Messi, informó la MLS.

Es la primera vez que Ojeda es reconocido como el mejor jugador de la jornada de la MLS, liga a la que llegó en 2023. EFE

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