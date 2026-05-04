CUMBRE MUNDIAL DE CIUDADES 2026: UNA DÉCIMA EDICIÓN HISTÓRICA EN SINGAPUR

PR Newswire

PUBLICIDAD

SINGAPUR, 4 de mayo de 2026

Ciudades habitables y sostenibles: ¡ACTÚE ahora!Del 14 al 16 de junio de 2026

PUBLICIDAD

SINGAPUR, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La 10.a edición de la Cumbre Mundial de Ciudades (WCS) 2026 se llevará a cabo en Singapur del 14 al 16 de junio del presente año. Bajo la organización del Centro para Ciudades Habitables (CLC) y la Autoridad de Redesarrollo Urbano (URA) de Singapur, esta cumbre bienal constituye una plataforma mundial que reúne a líderes gubernamentales, expertos de la industria y el sector académico. El objetivo es inspirar diálogos acerca de las ciudades, abordar los retos de habitabilidad y sostenibilidad urbana, compartir soluciones integrales y forjar nuevas alianzas.

Las últimas nueve ediciones de la WCS han recibido a más de 140.000 delegados procedentes de más de 250 ciudades. En 2024, la Cumbre acogió a más de 3.500 delegados de casi 100 ciudades, entre los cuales se encontraban 115 ministros, alcaldes y líderes municipales. Además de promover el intercambio de conocimientos entre el gobierno, especialistas del sector y la academia, la Cumbre ofrece a patrocinadores, empresas y pymes una plataforma mundial para conectar con ciudades y otros socios.

PUBLICIDAD

Entre los oradores confirmados para la WCS 2026 se encuentran Lawrence Wong, primer ministro y ministro de Finanzas de Singapur, junto con líderes municipales de Europa y Latinoamérica provenientes de urbes como Berlín, Bucarest, Londres, Madrid y Bogotá, entre otros participantes a nivel mundial.

La lista completa de asistentes destacados hasta el 4 de mayo se puede consultar aquí.

PUBLICIDAD

La 10.a edición marca un hito importante en el papel de Singapur como un punto de encuentro confiable para líderes urbanos, así como un trampolín para el intercambio de conocimientos y la colaboración entre ciudades. Este evento refuerza el papel central de las ciudades en el abordaje de retos urgentes como el cambio climático, la vivienda y la infraestructura sostenible, mediante un énfasis en resultados aplicables y en una cooperación más estrecha entre municipios de todo el mundo.

Acerca de la WCS 2026

PUBLICIDAD

El tema de la WCS 2026, "Ciudades habitables y sostenibles: ¡ACTÚE ahora!", es un llamado a la acción ante la necesidad urgente de acelerar, colaborar y transformar los entornos urbanos para crear ciudades más habitables, resilientes y sostenibles.

Los asistentes podrán participar en interesantes debates con seis ejes temáticos: ciudades para las personas, ciudades resilientes y regenerativas, ciudades inteligentes, financiamiento para ciudades, ciudades del futuro y el escenario WRLDCTY Connections Stage, diseñados para tratar los problemas y las oportunidades más apremiantes del desarrollo urbano. Cada eje incluye sesiones plenarias, diálogos, clases magistrales y mesas de debate, organizadas con socios internacionales como el Grupo Banco Mundial, C40 Cities, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Bloomberg CityLab y el Urban Land Institute (ULI).

PUBLICIDAD

El programa completo se encuentra disponible en el sitio web de la Cumbre Mundial de Ciudades aquí.

La 10.a edición de la WCS destaca la importancia de la colaboración entre ciudades

PUBLICIDAD

Como contribución a la agenda urbana mundial, la WCS 2026 ha atraído la participación de socios internacionales como C40 Cities, CDP, el programa Cooperación Urbana y Regional Internacional de la Unión Europea (EU-IURC), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Urban Land Institute (ULI), el World Resources Institute y la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis. La sesión del IPCC consiste en una mesa de debate de altos directivos que reunirá a científicos, alcaldes, altos funcionarios municipales y expertos en clima urbano para profundizar en el Informe especial sobre el cambio climático y las ciudades (SRCities) del IPCC.

En conjunto, la cumbre resaltará la implementación de ideas para abordar cuestiones fundamentales como el cambio climático, la vivienda asequible, la salud y el bienestar, la transición energética urbana, la gestión del agua, el empleo y la movilidad, la inclusión social, la innovación digital y el financiamiento sostenible.

PUBLICIDAD

Novedades en el programa de la WCS 2026

El escenario "WRLDCTY Connections Stage" explorará la habitabilidad, el encanto y la longevidad de las ciudades, con perspectivas procedentes de diversas regiones. Este nuevo eje también destacará la creación de espacios y el patrimonio cultural como dimensiones clave de la identidad urbana.

Las clases magistrales dirigidas por profesionales y las visitas de los delegados a sitios vinculados a las sesiones permitirán comprender de una forma integral los ejes temáticos a través de experiencias del mundo real.

Participe en la Cumbre Mundial de Ciudades en Singapur este mes de junio, la principal conferencia sobre ciudades en la que se reúnen mandatarios y agentes de cambio en el ámbito de las soluciones urbanas.

Acerca de la Cumbre Mundial de Ciudades

La Cumbre Mundial de Ciudades (WCS) bienal es una plataforma para que los líderes gubernamentales y los expertos de la industria aborden los desafíos de las ciudades habitables y sostenibles, compartan soluciones urbanas integradas y forjen nuevas alianzas. Entre los aspectos más destacados de la Cumbre incluyen el Foro de Alcaldes, el Simposio de Jóvenes Líderes de la WCS, el Simposio de la Ciencia de las Ciudades, el Premio Mundial de Ciudades Lee Kuan Yew y una exposición. Para más información, visite www.worldcitiessummit.com.sg

Puede encontrar más detalles en el sitio web de WCS.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2760311/WCS_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/cumbre-mundial-de-ciudades-2026-una-decima-edicion-historica-en-singapur-302760849.html

FUENTE World Cities Summit